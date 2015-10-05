Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:58

Сибарит написав: Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности. Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности.

не хочу чтобы вы подумали что я бегаю за вами с целью спора.Таланты вообще интересная тема. Про гениев у меня другое мнение.Если он не может свой талант продвинуть/пропиарить/продать, то может его засунуть .. в шкаф.Увы сейчас такое время.Никто таланты не ищет, как было в совке.Талант либо сам себе пробивает дорогу в т.ч. через формальные тесты, либо не пробивает.В этом есть свои плюсы. Тестами общество избавляется от сортности.Я был свидетелем интересного диалога, мама говорила учительнице что ее мальчик очень талантлив, на что учительница ее перебила и строго резюмировала, что все дети талантливые.Мама конечно обиделась, ведь её самый талантливый.Но даже если она права я на стороне учительницы.Не нужно забивать ребенку голову талантами. Его задача не выучить математику на медаль, а научиться взаимодействию в обществе, бесконфликтному поведению, уважению к другому человеку, пониманию своих и чужих границ, умению дружить, искать общее с людьми, любить кино, музыку, театр, книги, стихи, спортивные игры, живое общение.К сожалению, часто бывает что именно талант этому помеха. У меня был одноклассник спортсмен по плаванию. Где то там постоянно тренировался, ездил, участвовал, побеждал, про него в газете писали, тогда это было ого как круто.Только с ним никто не дружил, потому что он был все время занят.Ранее я писал дружбу не впихнуть в расписание. Друзья зашли не вовремя? Бросаешь всё и идёшь с ними пинать мяч или просто сидеть на заборе. Не бросаешь? В следующий раз за тобой не зайдут. Кому нужен вечнозанятый друг?Математику с физикой можно и позже выучить в 19-25-50 лет. Возрастных ограничений на математику вроде нет. Как и на любую науку.А то что я перечислил выучить после 15 нельзя, на это дело есть "сенситивный период".Упустил подростковую социализацию, как ты ее нагонишь? В 25 лет будешь скакать с подростками по крышам и рофлить на ролледроме? Это нереально и общество не поймёт.