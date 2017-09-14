Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь: міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izrajil-zavdav-udaru-po-iranu-vibuhi-v-tegerani-50521751.html Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
якщо і не почнеться, то все одно "своя соробчка ближче до тіла", погано інше, що зіграли оркам ціною ропи, яка вжухххх
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.
Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема. Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.
Усвідомив різницю? «Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.
людина втрачає працездатність. не залежно від того це було БД чи ні. тільки диванним падлюкам це і не доходить які так і шукають виправдання тому щоб менше заплатити. відповідь на таку падлючість - табло на екрані. а точніше як проходить мобілізація.
Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
ВВС Израиля 4 в мире, ПВО так же многочисленная и опытная, гражданские обвышкие к бомбёжкам. Шахедами их не напугать.