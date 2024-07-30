RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 16:57

2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 27.04.10
Подякував: 171 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 18:05

  Visky написав:2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))
asti
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 21:36

  asti написав:
  Visky написав:2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))


готують "покращення".
edgar_po
 
Повідомлень: 543
З нами з: 09.04.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 12:26

  edgar_po написав:
  asti написав:
  Visky написав:2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))


готують "покращення".


У застосунку Дія "Військові облігації" з"явилися, змін не бачу
VASH
 
Повідомлень: 689
З нами з: 26.10.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 08:07

ОВДП

Добрий день. Чи хтось підкаже, чи варто відкривати кк новапей?
До 62 днів до 200к. Хтось користався таким?
Depo13
 
Повідомлень: 28
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:29

  Depo13 написав:Добрий день. Чи хтось підкаже, чи варто відкривати кк новапей?
До 62 днів до 200к. Хтось користався таким?
Якщо вас влаштовує 4% комісії за кредитні то будь ласка, відкривайте на здоров'я...
asti
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 878879880881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4392
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8806)
17.06.2025 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.