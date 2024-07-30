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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 14 чер, 2025 16:57
2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
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Visky
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Додано: Суб 14 чер, 2025 18:05
Visky написав:
2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))
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asti
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Додано: Суб 14 чер, 2025 21:36
asti написав: Visky написав:
2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))
готують "покращення".
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edgar_po
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Додано: Нед 15 чер, 2025 12:26
edgar_po написав: asti написав: Visky написав:
2 год тому Дія вимкнула сервіс продажу і досі не ввімкнула, пояснень немає
Не тільки сервіс продажу, а й взагалі військові обліги
не відображає у застосунку//))
готують "покращення".
У застосунку Дія "Військові облігації" з"явилися, змін не бачу
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VASH
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Додано: Вів 17 чер, 2025 08:07
Добрий день. Чи хтось підкаже, чи варто відкривати кк новапей?
До 62 днів до 200к. Хтось користався таким?
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Depo13
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:29
Depo13 написав:
Добрий день. Чи хтось підкаже, чи варто відкривати кк новапей?
До 62 днів до 200к. Хтось користався таким?
Якщо вас влаштовує 4% комісії за кредитні то будь ласка, відкривайте на здоров'я...
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asti
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