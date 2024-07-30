|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:51
В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?
-
angra
-
-
- Повідомлень: 266
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1031
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4495
|
|
|1
|3775
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens