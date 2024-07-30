RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 882883884885>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:51

Re: Ринок ОВДП

В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?
angra
 
Повідомлень: 266
З нами з: 21.02.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:42

  angra написав:В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?


"Жовтневі" (15/10/25) є в Приваті, але дохідність по ним низька 13.50 %. Притримуючи короткі ОВДП, банк стимулює купувати папери від року
Navegantes
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:02

  angra написав:В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?

Якщо людей зменшилось щонайменше 1/4, а грошей, наприклад, на депозитах практично подвоїлось за роки повномасштабної, то гроші є, нехай не у всіх і навіть чимало.
  Navegantes написав:Жовтневі" (15/10/25) є в Приваті, але дохідність по ним низька 13.50 %. Притримуючи короткі ОВДП, банк стимулює купувати папери від року

Все одно якщо використовувати кл-костиль, то краще коротші.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:20

Re: Ринок ОВДП

От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
ihorsic
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:25

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Все одно якщо використовувати кл-костиль, то краще коротші.


Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік
Navegantes
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:39

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік

Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:42

  ihorsic написав:От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....


купувати від банків, а не на вторічке у брокерів з переплатою за бумагу

купую -строк 13-16міс, максимум 18міс
чому? у мирний час краще 3-4роки,
а сьогодні рік за 2 (по відчуттям), тому річні це те саме, що цікавить
prodigy
 
Повідомлень: 12506
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3303 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:09

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:купувати від банків, а не на вторічке у брокерів з переплатою за бумагу


Купуючи у банків, ви також купуєте на вторічке. По деяким паперам пропозиції брокерів краще за банківські, то ж потрібно порівнювати кожну ОВДП окремо
Navegantes
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:21

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік

Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.


Не зовсім вас зрозумів. Про яке "більше співвідношення", "2/3, що дає вже понад 20 %" мова? Можете розтлумачити?
Navegantes
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:28

  ihorsic написав:От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....


Купую самі різні - від місяця до 3,5 років - в залежності від наявних і очікуваних ресурсів. За термінами погашення: в 2025 - 35 % від загального портфелю, 2026 - 11 %, 2027 - 50 %, 2028 - 4 % На банки припадає 56 %, на брокерів 44 %
Navegantes
 
Повідомлень: 253
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 882883884885>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4498
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8843)
20.06.2025 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.