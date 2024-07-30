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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:53

  ihorsic написав:От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
Ніхто не знає майбутнього.
В принципі, поки у НБУ у загашнику більше 40 мільярдів доларів - можна купувати. Але при цьому не варто забувати - іде війна тому прорахувати усі ризики неможливо. Тому я, наприклад, купую і короткі і довгі папери у рівних пропорціях. Десь більше зароблю, десь, можливо, менше,
у середньому, сподіваюся, вийде більш-менш//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:09

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:В принципі, поки у НБУ у загашнику більше 40 мільярдів доларів - можна купувати.


Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:14

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?

Якщо б я на початку 2023 продав всі свої $ і вклав їх в гривневі ОВДП, то зараз був би у великому плюсі.
Дюрі-бачі
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