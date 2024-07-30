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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 чер, 2025 01:20
Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
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VASH
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Додано: Суб 21 чер, 2025 05:26
VASH написав:Navegantes
Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає
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Navegantes
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Додано: Суб 21 чер, 2025 09:37
Navegantes написав:
потім періодично спостерігаєш куди йде курс
у 2016-2020 продавав значну суму в валюті і на місячні депозити під 10%(11%), потім по кожний день слідкуєш за курсом (щоб заробити 1,5к або 2к дол, в еквіваленті), по нервам воно того не варте))), а сьогодні окрім девальвації додаються інші чинники (серед ночі тра-та-та за вікнами)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 09:42
Navegantes написав: VASH написав:Navegantes
Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75%
, кожен далі вже рахує як бажає
ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense
net profit після повернення тіла (враховуючи інфляцію грн до дол) не більше 10% річних(в кращому випадку)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 09:44
В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?
Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Суб 21 чер, 2025 10:17
Всюдиносапхайчик написав:
В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?
Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?
Ну ще як мінімум Сенс дозволяє прямо з додатку.
Я, якщо чесно, також не розумію чому вибирають Дію, враховуючи те, що періодично ідуть розборки типу не на той рахунок прийшли кошти, невчасно і тп. Може там свої переваги, наприклад, більша дохідність (треба рахувати), або в людей не відкриті рахунки в цих банках. Але я з Дії ніколи не купляв. Може хто користується і тим, і тим, то розкаже
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Додано: Суб 21 чер, 2025 10:43
prodigy написав: Navegantes написав: VASH написав:Navegantes
Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75%
, кожен далі вже рахує як бажає
ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense
net profit після повернення тіла (враховуючи інфляцію грн до дол) не більше 10% річних(в кращому випадку)
Я ж написав - кожен рахує як бажає. Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП
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Navegantes
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Додано: Суб 21 чер, 2025 10:58
The_Rebel Я обирав Дію, бо з кредитного ліміту ПУМБУ інакше не купувалось. З Привату купую всередині банку.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 11:42
Всюдиносапхайчик написав:
В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?
Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?
1. Приват, Моно - дохідність та вибір набагато менше.
2. Не є клієнтами Сенса та інш. брокерів.
3. Є можливість купувати за місяць набагато більше тех самих 400т., купуючи з карток будь яких банків та розкидуючи виплати по е-підтримка різних банків.
4. Деколи це просто зручно - на той же ICU не треба закидувати гроші, чекати, коли з'явиться на рахунку, а потім вже тільки купувати, деякі ОВДП за цей час можуть просто зникнути. Завести не маленьку суму й потім, при такому випадку виводити їх.
5. Так, ті самі кредитні гроші...
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 21 чер, 2025 11:48
Navegantes написав:
Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП
навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)
а на час купівлі не більше ніж 11% (без інфляції)
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