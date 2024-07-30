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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:03

  prodigy написав:
  The_Rebel написав:додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище)

не цікавлять складні відсотки, бо є визначена сума для "інвестування"(умовно 40к дол) за межі якої без потреб не виходжу

звідки 11%, тому що купівля 1к бумаги за 1057грн (це переплата 5,7%)за номінал

Так там і по простим виходить більше 15%. Вище VASH писав і я наводив розрахунки. По простим я з VASH я цілком згоден. По складним - там є розбіжності.

Це не переплата за номінал, це так банк вирівнює процентну ставку. Бо інакше кожен би купував за день-два до виплати купонів. Наприклад, я б взяв умовно за 1010грн. 17.08.2026 і отримав би 81,65 + 1000 грн. = 1081,65грн. вже через два дні 19.08.2026. Але так не буде, станом на 17.08.2026 ціна буде вже десь 1079 грн., щоб у підсумку і вийти на 16,75 річних.

Тож чим ближче до виплати купону, банки підвищують ціну продажу, щоб дохідність залишалася приблизно на тому самому рівні. Після виплати купону зразу ціна падає зазвичай
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:19

  VASH написав:
  The_Rebel написав:
  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM

Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).

А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 = 6,8 грн.
А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 = 14,2 грн.
Тобто всього приблизно 21 гривню за рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють.

Дякую за уточнення. З повагою до Вашого десятирічного банківського стажу (хоча банківський стаж він і у голови правління, він й у охоронця у відділенні), не можу не навести наступні розрахунки для обраного приклада (UA4000235378 (Генічеськ)):
Цена продажи 1057.74
Денежный поток за период - 3 купона по 81,65 = 244,95
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн
Итого 1000+244,95=1244,95
Доход 1244,95-1057,74= 187,21
Общая доходность 187.21/1057,74=17,699%
17,699%/422*365=15.308% годовая доходность без реинвестирования купонов
С реинвестирования купона 81.65 (с доходностью 15.308%) от
20.08.2025 +12.49грн
18.02.2026 +6.249грн
Итого 1000+244,95+12.49грн + 6.249грн =1263,689
Доход 1263.689-1054,74= 208,949грн
Общая доходность 208,949/1057,74=19,754%
19,754%/422*365=17,086% годовая доходность с реинвестированием купонов

По простим цілком згоден. Просто інший спосіб і трохи інша кількість днів, ніж у мене. По складним також ближче до істини (17%), враховуючи що з понеділка вже може бути більша ціна, то і вийде 16,75. Просто ось в самому початковому повідомленні ви вказали 15.13665%YTM. А YTM - це якраз складні, і там у Вас була інша цифра, тож я і відписався. Ось як, наприклад, рахує Сенс банк: Зображення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:21

  prodigy написав:VASH продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн

всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори

рахувати в грн -себе не поважати, тому припиняйте і ви


Шановний адекватний інвестор, по-перше, сьогодні вище я писав:
  VASH написав:Як на мене, за теперішніх умов, основні проблеми із використанням КЛ є не скорочення числа банків, які його надають, а тотальна НЕПЕРЕДБАЧУВАННІСТЬ банків щодо реалізації злощасного меморандуму. Вперше «обпікся» на Сенсі, потім на ПУМБі, а тепер «воюю» із Райф. Складається ситуація коли власні гроші наче і є, але ти не можеш ними скористатися. Постає потреба тримати значний грошовий резерв у налі (подушку безпеки), що зводить нанівець твердження «2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%».
До того ж, ми звикли оцінювати дохідність у прив’язці до долара США, якій з відомих причин «лежить» вже тривалий час, а якщо оцінити відносно євро? Та й долар може занадто швидко наздогнати втрачене.
Особисто зараз визначаюся, якщо банки не переглянуть ставлення до меморандуму у найближчі терміни, буду поступово переходити у готівкову валюту (валюти). Не вартий очікуваний дохід нервів, які витрачаєш у «війні» з банками (розглядають питання дуже і дуже довго), відчуваю себе особисто принизливо та залежним від банківських клерків…


по-друге, Ви абсолютно не розумієтеся у сутності питання, постійно повторюєте одну й туж хибну думку:
  prodigy написав:ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense

  prodigy написав:звідки 11%, тому що купівля 1к бумаги за 1057грн (це переплата 5,7%)за номінал

Повторіть курс елементарної математики та в решті решт зрозумійте - сутність питання...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:33

VASH тобто для вас ціллю є віртуальний профіт в грн, для мене профіт рахується тільки в валюті

продовжуйте віртуально багатіти))


ви давно на форумі, мабуть пам'ятаєте як банківській гілці переймались тим, що:

-деякі банки повертають депо після 1200(1300), і в останній день % не нараховують
-отримавши вклад не встигаєш занести в іншій банк (або якщо встиг до 1600, то відсотки з наступного дня, це ж була та сама проблема як ваші складні відсотки)
і не треба мене вчити математики(по факту арифметики)

коли почався банкопад -ті самі ночами чергували під дверями відділень і були "щасливі"
встановленим лимитам у 50к грн на день (у порівнянні з ІМЕКС і ко, коли повертали гроші по 5к грн день, через день-два), потім курс з 8 до 12 і теж були раді відкупитись по 12, а не через півтора роки по 26.

ваші складні відсотки просто бісять , коли що ночі дома руйнуються і люди гинуть
пробачте, це ідіотизм
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 21 чер, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:39

Re: Ринок ОВДП

  The_Rebel написав:Тож чим ближче до виплати купону, банки підвищують ціну продажу, щоб дохідність залишалася приблизно на тому самому рівні. Після виплати купону зразу ціна падає зазвичай


на отриманий купон завжди по можливості купую валюту (якщо по факту не купую, бо потрібна гривна , то позначаю у своїх записах скільки можна було купити на купон)
профіт рахується тільки в день повернення грн за бумагу, інакше це все дитячі лепет
(в тому числі зі складними відсотками)

у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:57

  prodigy написав:VASH тобто для вас ціллю є віртуальний профіт в грн, для мене профіт рахується тільки в валюті

продовжуйте віртуально багатіти))
не з ким спілкуватись

Шановний, будь ласка, все ж таки прочитайте мій допис. А якщо Вам ні з ким тут спілкуватися, то не спілуйтеся. Вважаю буде краще ніж множити нісенітниці щодо переплати за папери від номіналу. Якось так, доречі все ж таки повторіть курс математики - зверніть увагу на дії, що виділені червоним:
  VASH написав:17,699%/422*365=15.308% годовая доходность без реинвестирования купонов
С реинвестирования купона 81.65 (с доходностью 15.308%) от
20.08.2025 +12.49грн
18.02.2026 +6.249грн
Итого 1000+244,95+12.49грн + 6.249грн =1263,689
Доход 1263.689-1054,74= 208,949грн
Общая доходность 208,949/1057,74=19,754%
19,754%/422*365=17,086% годовая доходность с реинвестированием купонов
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:58

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:росто чекаю 7 міс до кінця терміну депо

а мені ще 1.5 роки чекати (
  prodigy написав:профіт рахується тільки в валюті

валюта вже зовсім не та, долари і євро друкують зі шаленою швидкістю. А в золото народу піти не дають
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 чер, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:59

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:росто чекаю 7 міс до кінця терміну депо

а мені ще 1.5 роки чекати (

А мені майже 2 :( :(
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:05

  prodigy написав:ваші складні відсотки просто бісять , коли що ночі дома руйнуються і люди гинуть
пробачте, це ідіотизм

Як на мене, ідиотизм це не знати елементарної арифметики, страждати на графоманію та змішувати відсотки (навіть складні) із руйнуванням та загибелью.
На цьому спілкування з Вами припиняю.
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