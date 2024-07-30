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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:07
Дюрі-бачі Та я от теж почав з весни виводити валютні, також чуйка недобра. Але в мене приблизно рівномірно до березня 2026 року. Хочу залишити тільки гривневі ОВДП або хоча б зменшити процент у валютних до 20-30%.
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The_Rebel
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:10
The_Rebel в мене вони кучно у жовтні - листопаді закінчуються.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:27
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи ставлення держави до валютних ОВДП як до чогось поганого особисто я восени цього року, після завершення ОВДП, виведу все про максимуму в готівку. З депозитом я вже давно ментально попрощався...
цікава ідея, тільки є три НО
-немає синіх доларів (які я їм дав в касу)
-може не бути навіть несиніх
-забирати тіло два тижні(по такий спекотній погоді?),
НБУ ввід ліміт 100к в день (при курсі 28,0), дали б можливість хоч 150к в день))
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prodigy
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:31
prodigy написав:
-немає синіх доларів
до слова це вже стало проблемою: в 2022-24 просто в Словаччині колеги міняли на Євро, а от зараз і до них добралось і хочуть тільки "якісні"...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:55
The_Rebel написав:Дюрі-бачі
Та я от теж почав з весни виводити валютні, також чуйка недобра. Але в мене приблизно рівномірно до березня 2026 року. Хочу залишити тільки гривневі ОВДП або хоча б зменшити процент у валютних до 20-30%.
Передайте мікрофон Вашій чуйці, бо я не бачу сенсу виходити з наявних доларових чи єврових фінансових інструментів (ОВДП) поки вони на ринку присутні. Високі ставки від екзотичні банків не беру до уваги.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:04
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи ставлення держави до валютних ОВДП як до чогось поганого особисто я восени цього року, після завершення ОВДП, виведу все про максимуму в готівку. З депозитом я вже давно ментально попрощався...
Готівка - не найкраще, що можна придумати, тим паче, щоб все в готівку... треба шукати альтернативи, бажано, більш-менш нормальні. Можливо, щось зміниться / з'явиться...?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:53
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
росто чекаю 7 міс до кінця терміну депо
а мені ще 1.5 роки чекати (
prodigy написав:
профіт рахується тільки в валюті
валюта вже зовсім не та, долари і євро друкують зі шаленою швидкістю. А в золото народу піти не дають
Хто вам у золото не дає йти? Взяли та й купили. Зараз вже й продавати можна
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:04
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:
після завершення ОВДП,
виведу все по максимуму в готівку.
Цікава ідея, тільки...
-забирати тіло два тижні(по такий спекотній погоді?)
Ого! Нічого собі.
Це ви що, виходить, в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??! Це ж більше мільйона виходить!
- Ризикована ви людина!
Для мене з теперішнім фінмоном 400 тисяч це жирнюща червона лінія до якої намагаюсь навіть не наближатися//))
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:24
prodigy написав:VASH
продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн
всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори
рахувати в грн -себе не поважати, тому припиняйте і ви
Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво
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ihorsic
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:33
ihorsic написав: prodigy написав:VASH
продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн
всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори
РАХУВАТИ В ГРН -СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ, тому припиняйте і ви
Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво
Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат. Засмучує тільки, що людина яка так добре заробила вклавши кошти саме у національну валюту так зневажливо до неї ставиться! 😡😡😡
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