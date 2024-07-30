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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 890891892893 Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42 prodigy написав: Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025 Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025



В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде Navegantes Повідомлень: 267 З нами з: 22.02.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 66 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 17:04 1finanсier написав: Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися? Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.

Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.

Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват. Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват. ГеннадийUA

Повідомлень: 278 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 17:14 ГеннадийUA написав: 1finanсier написав: Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися? Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.

Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.

Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват. Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.

Дякую за відповідь Дякую за відповідь 1finanсier

Повідомлень: 1052 З нами з: 02.09.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 18:45 ГеннадийUA написав: 1finanсier написав: Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися? Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?

Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.

Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.

Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват. Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.



А чому не дасть продати?

З власного прикладу, 14/05 придбав 56 шт, 04/06 ще 87 шт, а 16/06 продав однією угодою 77 шт (56 з першого пакету + 21 з другого), а залишок 66 шт погасився на вказану єПідтримку.

Сенс не дасть продати одним пакетом, якщо частина була придбана через Дію, а частина безпосередньо у додатку Сенса. Наприклад, ви купили 50 шт через Дію, потім ще 50 шт в додатку Сенса. Коли захочете продати 75 шт, Сенс напише "Ваші облігації обліковуються у різних портфелях - Сенс та Дія" та запропонує продати двома угодами (50 + 25) А чому не дасть продати?З власного прикладу, 14/05 придбав 56 шт, 04/06 ще 87 шт, а 16/06 продав однією угодою 77 шт (56 з першого пакету + 21 з другого), а залишок 66 шт погасився на вказану єПідтримку.Сенс не дасть продати одним пакетом, якщо частина була придбана через Дію, а частина безпосередньо у додатку Сенса. Наприклад, ви купили 50 шт через Дію, потім ще 50 шт в додатку Сенса. Коли захочете продати 75 шт, Сенс напише "Ваші облігації обліковуються у різних портфелях - Сенс та Дія" та запропонує продати двома угодами (50 + 25) Navegantes Повідомлень: 267 З нами з: 22.02.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 66 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 890891892893 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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