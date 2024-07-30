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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42
prodigy написав:
Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025
В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:04
1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:14
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
Дякую за відповідь
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1finanсier
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:45
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
А чому не дасть продати?
З власного прикладу, 14/05 придбав 56 шт, 04/06 ще 87 шт, а 16/06 продав однією угодою 77 шт (56 з першого пакету + 21 з другого), а залишок 66 шт погасився на вказану єПідтримку.
Сенс не дасть продати одним пакетом, якщо частина була придбана через Дію, а частина безпосередньо у додатку Сенса. Наприклад, ви купили 50 шт через Дію, потім ще 50 шт в додатку Сенса. Коли захочете продати 75 шт, Сенс напише "Ваші облігації обліковуються у різних портфелях - Сенс та Дія" та запропонує продати двома угодами (50 + 25)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:46
Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:58
VASH написав:
Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
Сесія відкриється десь з 10:30..11:00.
Подаєте запит на продаж, через 5..10хв з'являться гроші на балансі ІКУ, подаєте запит на вивід на зарегіний рах (вже повинен бути зареганий через онбордінг) і десь з 16:30 до 20:00 чекайте на тому рах.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:38
Amethyst Дякую, все ж таки із зарахуванням при достроковому продажі в банках (Приват, Сенс) простіше та надійніше...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:17
Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.
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