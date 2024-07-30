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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:30
novichok написав:
Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.
Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.
А звідки інфа, якщо не секрет?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:59
Ferlakur написав: novichok написав:
Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.
Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.
А звідки інфа, якщо не секрет?
Агенство ОБС...
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:54
Приват газує
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Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.
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