Приват газує ------- Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.
greenozon написав:Приват газує ------- Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.
"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.
Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.
Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."
Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?
VASH написав:"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.
Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.
Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."
Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?
Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?