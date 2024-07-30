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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 892893894895>
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 15:30

  novichok написав:Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.

Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.

А звідки інфа, якщо не секрет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:59

  Ferlakur написав:
  novichok написав:Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.

Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.

А звідки інфа, якщо не секрет?

Агенство ОБС...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:54

Приват газує
-------
Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:18

  asti написав:А звідки інфа, якщо не секрет?

Агенство ОБС...[/quote]
так і є, одна баба сказала, інша виклала на продаж
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novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:19

  greenozon написав:Приват газує
-------
Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.

тепер ціни на папери оновлює в 13:00
indy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:39

Re: Ринок ОВДП

"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.

Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."

Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:04

  VASH написав:"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.

Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."

Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?

менші %ставки?
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:09

24589 І вони сподіваються, що при цьому гроші підуть в папери, а не в готівкову валюту?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:46

Підкажіть, Агріколь ЗА СВОЇ у Дії бере комісію??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:57

Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?
klug
 
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