Додано: Чет 26 чер, 2025 23:35

klug написав: moveton написав: Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново. Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.

А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к. А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.

Дюрі-бачі написав: Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.

В мене моніторинг був в листопаді 2024. Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.В мене моніторинг був в листопаді 2024.

А о чём речь вообще, если не клиент? Держать у Сенса, как у ДУ, бумаги с выплатой на другой банк? Так у ДУ нет ни финмона, ни Меморандума. Всё оно переведёт без вопросов. Сенс, как банк, в отношении физика тут никак не фигурирует. Финмон тут возникнет только у банка, куда торговец переведёт.Мониторинг чего? Транзитного счёта ДУ? На который каждую выплату падают минимум десятки миллионов? Там варианта меньше 400к просто не бывает. Ну, наверное, там проводится мониторинг, как Закон о противодействии терроризму требует, но нужно занимать очень специфическую должность, чтобы его хотя бы заметить. Не говоря уж о том, чтобы по этому поводу самому предоставлять какие-то объяснительные и справки.