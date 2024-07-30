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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 896897898899>
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 01:37

  Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:19

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:29

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Облігації (одного ISIN) були придбані в ІКУ практично одночасно (різниця десяток секунд) через Дію з поверненням на різні картки (єПідтримка Привату та єПідтримка Сенсу).

А в системі ICU вони різними бандлами лежать чи одним? Бо в мене обєднує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:46

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?

Або зачекати до нових торгів або купити щось з портфеля, бо невідомо чи вдасться купити на торгах та з якою дохідністю...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:49

  ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть

Залежить від того яку логіку шукати. Мінфін взяв курс на поступову відмову від запозичень на внутрішньому ринку у $ та €, тому наступні розміщення не для того, щоб залучити якомога більше іноземної валюти інвесторів, а підштовхнути їх шукати інші фінансові інструменти.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:15

Re: Ринок ОВДП

  Всюдиносапхайчик написав:а підштовхнути їх шукати інші фінансові інструменти.

підготовка до великої девальвації
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 14:00

  Дюрі-бачі написав:
  VASH написав:Облігації (одного ISIN) були придбані в ІКУ практично одночасно (різниця десяток секунд) через Дію з поверненням на різні картки (єПідтримка Привату та єПідтримка Сенсу).

А в системі ICU вони різними бандлами лежать чи одним? Бо в мене обєднує.


Не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі під БАНДЛАМИ???. Даний папір купувався цілою низкою угод. Цікавлять дві наступні угоди (данні із ІКУ https://trade.online.icu/): перша проведена 1.04.25 10.23.49 78шт та друга – 1.04.25 10.23.53 47шт
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 14:26

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі під БАНДЛАМИ???.

От в мене в Дії 2 бандли, куплені окремо, а в ICU вони об'єднані.
Зображення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  VASH написав:Облігації (одного ISIN) були придбані в ІКУ практично одночасно (різниця десяток секунд) через Дію з поверненням на різні картки (єПідтримка Привату та єПідтримка Сенсу).

А в системі ICU вони різними бандлами лежать чи одним? Бо в мене обєднує.

Х бандлів завжди равно ОДНІЙ авоськє в ІКУ (тобто сумі усіх бандлів)
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 15:09

  greenozon написав:Глобус здувся

https://globusbank.com.ua/ua/do-uvahy-kliientiv-18.html



ТАС (тазік) здувся

https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 00123ed12e
greenozon
 
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