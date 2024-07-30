Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 чер, 2025 19:32
vadymbanker написав: ihorsic написав: Всюдиносапхайчик написав:
А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?
А в чому проблема продати овдп достроково?
Bobua
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