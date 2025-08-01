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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:25

Re: ПУМБ

хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)

30к відправив 150 грн комісія
Моно так само, але за 10к комісію не малював, тільки коли більше
Пумб малює комісію навіть за суми менше 10к
quadro_tony_da
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Повідомлень: 324
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
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  #<1 ... 665666667668
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