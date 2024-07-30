Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого зараз найкраще брати участь у валютних аукціонах Мінфіну? З погляду зручності, мінімальних комісій.
З того, що я знаю:
1. У Приваті "*Операції з купівлі військових облігацій – не тарифікуються (до закінчення періоду дії воєнного стану)." Ймовірно, будуть якісь невеликі разові витрати при відкритті рахунків у ц/п, тощо. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн на первинному ринку, непреміальним - з портфеля банка у приват-24. Зверніться до свого преміального менеджера або станьте преміальним клієнтом для угод від 1 млн грн на первинному ринку. Також необхідно буде пройти фінмон.
2. В Ощада комісії дуже символічні можна вважати, що їх не існує і придбання на первинному ринку також через свого преміального менеджера + фінмон.
Приват не пропонує послугу виходу на аукціон, тільки вторинний ринок, тобто з його портфеля, в приват24
ihorsic написав:[quote="5868540:Всюдиносапхайчик"]А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.