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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:16

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:29

Re: Ринок ОВДП

Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:38

  vadymbanker написав:
Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.

Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:49

Re: Ринок ОВДП

Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5869538:vadymbanker"]Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.

Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.[/quote]Мені ні, не в Сенсі ні в Ощаді.
У вас це можливо тому, що ви в вказали раніше очікуванні надходження набагато менше ніж прийшло з ОВДП.
vadymbanker
 
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  #<1 ... 898899900901
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