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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лип, 2025 16:36
edgar_po написав: prodigy написав:
я не дуже про це турбуюсь, не в тому стані, щоб змагатись за кожну гривню
планую робити операцію старому(85років), це може 1,5к дол або 2к
кожному своє. Але ви пишете, що якось там порахували і депозити краще ОВДП. Але це не так. Як мінімум 3-5% ви втрачаєте на депозитах, крім того на період депозиту не маєте доступу до своїх коштів від слова зовсім.
правда ваша
у березні 2022 спитав у Укргазбанку (де купував ОВДП), чи є можливість продати,
сказали що ніхто у нас такого ніколи не робив.
100% що продати можливо,
я не став (подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?)
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Додано: Сер 02 лип, 2025 16:56
prodigy написав:
подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?
Все продать не могут потому, что, если кто-то продал, значит кто-то купил. И большая часть облигаций у физиков - это уже результат перепродажи: банк купил на ауке и перепродал физику. Минфину с этим делать ничего не надо кроме знания кто текущий владелец, чтобы ему заплатить при погашении/купоне.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33
Visky написав:asti
Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
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