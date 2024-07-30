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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:36

  edgar_po написав:
  prodigy написав:я не дуже про це турбуюсь, не в тому стані, щоб змагатись за кожну гривню
планую робити операцію старому(85років), це може 1,5к дол або 2к


кожному своє. Але ви пишете, що якось там порахували і депозити краще ОВДП. Але це не так. Як мінімум 3-5% ви втрачаєте на депозитах, крім того на період депозиту не маєте доступу до своїх коштів від слова зовсім.


правда ваша
у березні 2022 спитав у Укргазбанку (де купував ОВДП), чи є можливість продати,
сказали що ніхто у нас такого ніколи не робив.
100% що продати можливо,
я не став (подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:56

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?

Все продать не могут потому, что, если кто-то продал, значит кто-то купил. И большая часть облигаций у физиков - это уже результат перепродажи: банк купил на ауке и перепродал физику. Минфину с этим делать ничего не надо кроме знания кто текущий владелец, чтобы ему заплатить при погашении/купоне.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33

  Visky написав:asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:55

  moveton написав:
  prodigy написав:подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?

Все продать не могут потому, что, если кто-то продал, значит кто-то купил. И большая часть облигаций у физиков - это уже результат перепродажи: банк купил на ауке и перепродал физику. Минфину с этим делать ничего не надо кроме знания кто текущий владелец, чтобы ему заплатить при погашении/купоне.


Логічно, 1 млн чоловіків дриснули за гроші за кордон, всі не втечуть (подумав Х переходячи Тису, чи Дністер), хтось має воювати

не впевнений, що у березні 2022 було багато бажаючих придбати за нормальну ціну, а не 40% дисконту
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:14

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:не впевнений, що у березні 2022 було багато бажаючих придбати за нормальну ціну, а не 40% дисконту

Тут уверенность не требуется. Минфин всё помнит. Первое попавшееся из пяти гривневых размещений марта 2022: "Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 березня 2022 року"
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 березня 2022 року, до державного бюджету залучено 6 036 921 259,29 грн.

Не знаю много это или мало и желающих считать по головам или по гривнам. Как для доходности в 10-11% в этих выпусках IMHO прилично, хотя от общего объёма выпуска часть небольшая, это да. Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:36

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:23

  asti написав:
  Visky написав:asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
Якщо рахунок буде той самий - взагалі не турбуватися. Якщо - інший, але він єдиний гривневий в банці - так само. До того ж зараховувати повинні на єПідтримку (цільова виплата), а вона одна може бути в банку, тож на неї банк і повинен зарахувати, навіть при іншому рахунку.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:40

  Navegantes написав:
  moveton написав:Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %


у червні 2022 закінчився строк овпд (сума 1.66млн), забрав 0,66, на 1млн придбав військові до 10/01/23 під 10%, хоч в червні ще був курс 35,5грн за дол
думки були не про профіт
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:56

  prodigy написав:думки були не про профіт
А про що?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:21

  prodigy написав:
  Navegantes написав:
  moveton написав:Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %


у червні 2022 закінчився строк овпд (сума 1.66млн), забрав 0,66, на 1млн придбав військові до 10/01/23 під 10%, хоч в червні ще був курс 35,5грн за дол
думки були не про профіт


225940 (11/01/2023) брали. Певен, ви відчували неймовірну гордість, перебуваючи серед 402 (або 510) депонентів по цим ОВДП
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