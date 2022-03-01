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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:55
Visky написав: asti написав: Visky написав:asti
Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
Якщо рахунок буде той самий - взагалі не турбуватися. Якщо - інший, але він єдиний гривневий в банці - так само. До того ж зараховувати повинні на єПідтримку (цільова виплата), а вона одна може бути в банку, тож на неї банк і повинен зарахувати, навіть при іншому рахунку.
Ок, дякую, завтра відкрию))
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Додано: Чет 03 лип, 2025 00:51
asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
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Додано: Чет 03 лип, 2025 08:48
Navegantes написав:
225940 (11/01/2023) брали
на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:35
Неприємно вчора вразив ЕКСІМ виставивши рахунок за операції з ОВДП. Звісно по своїм євровим в мінус не вийду але дохідність різко знизилась. З погашеннями будемо прощатися.... Невигідні йому мілкі зберігачі... Нажаль
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:07
Navegantes написав: Всюдиносапхайчик написав:
Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився
Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028
Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима
Уже UA4000234215 до 24.06.2026 та і UA4000235865 до 16.09.2026 у п24 вигідніші, ніж в Дії аналогічні. А по коротшим менше платять як конкуренти.
candidat написав:
Кто-нибудь знает, почему сейчас не работает продажа ОВГЗ в Приват24?
Подал вчера заявку, так до сих пор не обработана, хотя до сих пор самое позднее +/- в 11 утра было.
Захожу в Приват24, а там вообще торговую сессию даже не открыли: "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом".
Вчора дійсно пізно провели зняття і оформлення.
А ось сьогодні сенс вже виплатив купон в євро.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:40
Visky написав:asti
На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними
для зняття.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 12:03
Navegantes написав: moveton написав:
Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.
07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...
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Додано: Чет 03 лип, 2025 12:26
lamal написав: Navegantes написав: moveton написав:
Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.
07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...
Через ICU і брав
01/03/2022 отримав таке повідомлення на пошту
"Шановний клієнте,
Найближчим часом Міністерство фінансів України проведе аукціон з випуску воєнних облігацій, кошти від яких будуть спрямовані на підтримку української армії.
ICU робить все можливе, щоб папери стали доступні для покупки в системі ICU Trade якнайшвидше. Ми обов'язково повідомимо вам окремо, коли ви зможете купити папери"
а 07/03 та 08/03 придбав UA225668
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