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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:05

asti А до операціоніста Ви зверталися, щоб ордер на отримання готівки роздрукувала на підставі п. 6.4 тарифів?
Якось забув тел, але в Клір Домі, Раді і Газі видали $. Найгірший - ізя-тазік, спочатку брешуть, що замовлення з ізі не надходило, потім, що $ немає, потім давай їм ще оригінал офіційного податкового номеру і касир запитує код з СМС, врешті пропонує сміття, з якого можна вибрати хіба що половину такого собі непотрібу.
Взагалі, найогидніша банка з брехливо-наглим персоналом по всій вертикалі.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 06:39

  Visky написав:Якось забув тел, але в Клір Домі, Раді і Газі видали $. Найгірший - ізя-тазік, спочатку брешуть, що замовлення з ізі не надходило, потім, що $ немає, потім давай їм ще оригінал офіційного податкового номеру і касир запитує код з СМС, врешті пропонує сміття, з якого можна вибрати хіба що половину такого собі непотрібу.
Взагалі, найогидніша банка з брехливо-наглим персоналом по всій вертикалі.

Очень зависит от отделения и звёзд на небе. В Одессе пару лет назад мне в отделении Тазика просто перевели с Изи на ощадник Тазика, как бесплатный внутрибанк. Даже заявка из Изи не потребовалась. И тут же выдали. Вроде, даже синими. Оригинал ИНН точно при этом не требовался. По SMS может что и подтверждали, но это такое обычное дело на каждом шагу в банках, что не стоит и упоминать. И персонал вполне приличный. Конечно, не очень грамотный, но готовый разбираться. Мне понравился больше, чем, например, в Райфе или тот же Клиринговом Доме, где меня полчаса обвиняли, что это я не так оформляю депозит потому, что "у всех остальных работает", пока всё таки не позвонили в процессинг и не согласились, что это у них сломалось.

А вот Клиринговый Дом по моему опыту самый худший банк для операций с валютной наличкой: на входе больше всех придирается к качеству (например, как-то не принял 500 евро потому, что кассир где-то на них разглядела прокол. Я не смог), а на выходе всегда такое себе и его даже тумба Привата в четверти случаев не кушала. Но может выдаёт и при забытом телефоне. Хотя и не очень представляю как, если карта виртуальная: там же её в кассу в приложении на смартфоне показываешь. Впрочем, это тут оффтопик.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:25

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Те ж саме, до речі, і в Акорді - неможливо зняти кошти ні з гривневого ні з валютного рахунку якщо у вас немає при собі фінансового телефону куди приходить смс з кодом.
Як таке може бути у сучасному світі я не розумію.

Неодноразово знімав гроші в акорді, зокрема з "вільних грошей". Жодного разу ніякого смс не було і все отримував.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:54

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Скільки разів я не намагався зняти гроші що валюту що гривню без картки Ощадбанку 'Мій рахунок' (забував картку вдома) касири завжди розводили руками і казали: неможливо


Таких касирів треба тицяти в конкретний пункт Правил/Тарифів, тоді вони повертаються до клієнта обличчям. Якщо й це не працює, тоді може допомогти прохання покликати старшого
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:07

  Navegantes написав:
  asti написав:Скільки разів я не намагався зняти гроші що валюту що гривню без картки Ощадбанку 'Мій рахунок' (забував картку вдома) касири завжди розводили руками і казали: неможливо


Таких касирів треба тицяти в конкретний пункт Правил/Тарифів, тоді вони повертаються до клієнта обличчям. Якщо й це не працює, тоді може допомогти прохання покликати старшого

Тобто можна з є-підтримки Ощадбанку знімати через видатковий ордер, роздрукований оператором,
я правильно розумію?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:28

  Ой+ написав:
  asti написав:Те ж саме, до речі, і в Акорді - неможливо зняти кошти ні з гривневого ні з валютного рахунку якщо у вас немає при собі фінансового телефону куди приходить смс з кодом.
Як таке може бути у сучасному світі я не розумію.

Неодноразово знімав гроші в акорді, зокрема з "вільних грошей". Жодного разу ніякого смс не було і все отримував.


смс вже більше року, якось забув моб. в авто, що робити-йти до авто?
менеджер вказала свій номер для смс і видала гроші
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:40

  asti написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:Скільки разів я не намагався зняти гроші що валюту що гривню без картки Ощадбанку 'Мій рахунок' (забував картку вдома) касири завжди розводили руками і казали: неможливо


Таких касирів треба тицяти в конкретний пункт Правил/Тарифів, тоді вони повертаються до клієнта обличчям. Якщо й це не працює, тоді може допомогти прохання покликати старшого

Тобто можна з є-підтримки Ощадбанку знімати через видатковий ордер, роздрукований оператором,
я правильно розумію?


Якщо касир відмовляється видавати без фізичної карти (що є порушенням), звертаєтесь до менеджера/оператора. Потім берете прізвище касира і залишаєте скаргу на гарячій лінії
Востаннє редагувалось Navegantes в П'ят 04 лип, 2025 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:40

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:смс вже більше року, якось забув моб. в авто, що робити-йти до авто?
менеджер вказала свій номер для смс і видала гроші

Я знімав крайній раз буквально 01.07.25 без смс. Значить не у всіх відділеннях така практика. От в приваті знімав з є-підтримки, там і код і дзвінок. Без телефона ніяк.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:35

  VASH написав:Дякую (+1). Справа у тому, що можливість зняття налу потенційно у нашій справі не може бути «пофіг» :) . Подивився на сайт цього банку, безумовно цікаво. Але вже занадто вузько «заточений» (касові операції – послуга не надається; не бачу картки єПідтримка, тобто потенційно купівля через Дію відпадає).

ого запроси)) яка картка єпідтримка, якщо Авангард карток не емітує взагалі. мова ж про поточний рахунок ТП ICU BANK. і каси в нього немає. є єдиний офіс в Києві, але він без каси
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:50

  prodigy написав:
  Navegantes написав:225940 (11/01/2023) брали


на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)

яким банком користувались тоді для цього? газ?
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