газ тоді і зараз
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:01
Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:32
Re: Ринок ОВДП
Через ICU і брав
01/03/2022 отримав таке повідомлення на пошту
"Шановний клієнте,
Найближчим часом Міністерство фінансів України проведе аукціон з випуску воєнних облігацій, кошти від яких будуть спрямовані на підтримку української армії.
ICU робить все можливе, щоб папери стали доступні для покупки в системі ICU Trade якнайшвидше. Ми обов'язково повідомимо вам окремо, коли ви зможете купити папери"
а 07/03 та 08/03 придбав UA225668[/quote]О, дякую що нагадали! Переглянув свою пошту , так, були листи на початку березня від ICU, нажаль не зміг тоді купити овдп , бо всі кошти пішли 22лютого на звичайні облігації.
Додано: Суб 05 лип, 2025 11:56
в Приваті є 18.5% (майже 29 рік)
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:07
Випадково натрапив на новий цікавий ОВДП сервіс -
ovdp.in.ua — простий інструмент для відстеження виплат і управління портфелем будь-якого розміру. Економте час і плануйте фінансове майбутнє з легкістю.
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:18
Звичайна банківська дохідність (тобто БЕЗ ефемерних YTM) = чуток більше 21.11% річних (16.25% чистими)
Тобто беріть краще річний Соледар (15.88% чистими, а не 16.4% YTM), не прогадаєте ))
Додано: Суб 05 лип, 2025 13:09
Там чомумусь не всі серії, немає Джанкою з виплатою 23.7.25...
Не зрозуміло чий це ресурс
Додано: Суб 05 лип, 2025 13:20
Re: Ринок ОВДП
це так - дуже анонімний
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:58
у кожного своя стратегія інвестицій,
бентежить невизначеність у фінансовій (першу чергу військовій) допомозі
на наступні 2 роки (вірогідність подальшої девальвації гривні), тому мій горизонт інвестицій-максимум 14-15 місяців, а потім побачимо у 2026му яка ситуація
дохід в гривні 100% на текучі витрати (комуналка, бензин, продукти, ліки), інвестую з зеленого запасу, і рахую так само в дол.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|