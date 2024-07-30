VASH написав:Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
Вообще на такие критерии, раз пофиг на снятие налички, идеальным кажется Авангард в его ипостаси ICU Bank: все валюты бесплатны на вход, а в гривне и на выход (нет мониного ощипывания при переводе на юриков). При более-менее приличных суммах самый дешёвый в Украине исходящий SWIFT (при покупке валютных бумаг в ICU вообще бесплатный будет). При этом он один из немногих украинских банков, которые Меморандум даже не подписывали (тут не знаю - это считать адекватным по лимитам или, наоборот, совсем уж неадекватным отщепенцем). Мобильное приложение - какой-то функционал имеет. Но его почему-то не любят упоминать. Может слишком очевиден по крайней мере для этой темы, где все знают что такое ICU и в каком банке оно живёт.
А дистанційно в цьому ICU банку можна зареєструватися?
1finanсier написав:А дистанційно в цьому ICU банку можна зареєструватися?
Более того, он на такое и заточен.
Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
1finanсier написав:Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
Как я уже упоминал, бесплатный перевод валюты между счётом физика в нём и ICU, что приятно, если в ICU работать с валютными бумагами. Ну а какие ещё плюшки могут быть у банка с функционалом только хранения денег и перевода по SWIFT/СЭП? Это ж не Сенс, чтобы за переводы доплачивать.
1finanсier написав:Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
Как я уже упоминал, бесплатный перевод валюты между счётом физика в нём и ICU, что приятно, если в ICU работать с валютными бумагами. Ну а какие ещё плюшки могут быть у банка с функционалом только хранения денег и перевода по SWIFT/СЭП? Это ж не Сенс, чтобы за переводы доплачивать.
Наскільки зрозумів не придатний для виводу коштів при купівлі в Дії?