RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 910911912913
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:34

  moveton написав:Это, кстати, в месяцах сколько? А то как раз с Моней у меня сейчас:
Регламент перевірки документів складає 7 робочих днів. За фактом виконання ми повідомимо вас, у тому числі, якщо результат буде раніше.

И похоже, что "раньше" не будет.

максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.
можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.
andrey291263
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.04.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47

  Visky написав:
  moveton написав:Может не стоило валютные ОВГЗ на еПидтримку получать?
Як? Це ж неможливо. Шуткуєте?
А что, разве бывает валютная є-підтримка?!
Впервые о таком слышу. Да и в ДИИ, если я не ошибаюсь, можно только гривневые бумаги покупать)) То есть априори невозможно валюту на є-підримку вывести так как через Дию валютные бумаги не продаются.
asti
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47

Re: Ринок ОВДП

  andrey291263 написав:максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.

Тогда понятно, почему пока ещё кажется, что не напрягает :P

  andrey291263 написав:можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.

Вот это я ответ поддержки после дополнительного пинка и привёл. А до вопроса они просто сказали: "Дякуємо за надану інформацію. На поточний момент вона знаходиться на аналізі. За результатом ми вам надамо зворотний зв'язок" и замолчали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:но можно за это время успеть вывести.
Мене моніторив Сенс при отриманні виплати валютних ОВДП і блок і прохання пояснити звідки гроші пройшов в ту ж секунду коли вони були зараховані виплати.
До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?
asti
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:58

  asti написав:До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?

Тут нет специфики ОВГЗ. Обыкновенно сняло. Думаю, что те самые 0.01% годовых, которые положены в грейсе. Это, как калькулятор подсказывает, на 100к - 83 копейки в месяц. Или вопрос, что слишком мало сняло?
Ничего особенного не будет. Просто теперь на них ещё и проценты овердрафта теперь насчитываются.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 18:26

Re: Ринок ОВДП

А сьогодні в Дії нормально купуються ОВДП?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 29.07.22
Подякував: 880 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 910911912913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 5206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 4417
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9126)
08.07.2025 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.