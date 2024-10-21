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Finance.ua: Умови щодо
автоцивілки з 1 січня 2025: що...

Finance.ua: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31

Finance.ua: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що...

Пропонуємо до обговорення:
З 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ
Finance.ua у цьому матеріалі розповідає про те, що варто знати щодо вартості автоцивілки на наступний рік та що загалом змінюється для водіїв.

Дивися повний текст Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінюється, та скільки треба буде платити
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31

Все по європейському,а зарплати и особливо пенсії в розмірі2361грн.
holovytskyi17
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:14

Абсолютно никчемный сервис, советую идти к любому конкуренту, пока не оформил страховку рассказывают о безпроблемной жизни а по факту отношение ниже плинтуса. Чтобы не быть голословным рассказываю ситуацию: оформляет супруга полис осаго на транзитные номера, спрашиваем как быть если через 2 дня транзиты поменяются на державные при этом ни вин код ни вдаделица не поменяется - говорят нет пробоем позвоните в полисе изменим номера и все а по факту ничего не делают только кормят завтраками. Для себя принял решение -любой червис только не финанс. Очень обидно- дядя Саша ( если остались такие кто помнит его) такого бы ни то что не одобрил но и разогнал весь отдел страхования
Diablo1977
 
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