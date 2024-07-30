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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 20:23

  Navegantes написав:
  Visky написав:До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці


єПідтримка Моно - ось вам єПідтримка Універсалбанку)
Питання було про "без Моні"
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 20:40

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці


єПідтримка Моно - ось вам єПідтримка Універсалбанку)
Питання було про "без Моні"


Немає. Ви якщо на сайт до них зайдете, то побачите відповідь і вона співпаде з моєю щодо "Моні"
Navegantes
 
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  #<1 ... 911912913914
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