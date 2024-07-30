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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лип, 2025 20:23
Navegantes написав: Visky написав:
До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці
єПідтримка Моно - ось вам єПідтримка Універсалбанку)
Питання було про "без Моні"
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Додано: Вів 08 лип, 2025 20:40
Visky написав: Navegantes написав: Visky написав:
До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці
єПідтримка Моно - ось вам єПідтримка Універсалбанку)
Питання було про "без Моні"
Немає. Ви якщо на сайт до них зайдете, то побачите відповідь і вона співпаде з моєю щодо "Моні"
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