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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 03:06

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:Підкажіть за який час до погашення серії Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Самому цікаво, вже з тиждень не можна продати
Поновився продаж
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 09:56

  Visky написав:ihorsic А воно треба?

А чому б і ні? Полювання цікава штука
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:22

Подскажите, есть ли разница при покупке ОВГЗ за кредит между Ред'ом и Хамелеоном? И если есть то какая?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:26

подскажите, а что с Авдеевкой?
Пропала и ни слуху ни духу
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02

  emeta написав:подскажите, а что с Авдеевкой?
Пропала и ни слуху ни духу


Притримують банки/брокери у себе, не поспішають продавати "фізикам"
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02

  asti написав:Подскажите, есть ли разница при покупке ОВГЗ за кредит между Ред'ом и Хамелеоном? И если есть то какая?


Немає різниці
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:45

  emeta написав:подскажите, а что с Авдеевкой?
Пропала и ни слуху ни духу

періодично з'являється в укргазе/сенсе/ісу, але не багато 2-3 години і зникає, чому дефіцитна серія не знаю
gonzo
 
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