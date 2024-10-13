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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 лип, 2025 08:27
moveton написав: asti написав:
Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
Таском подав на закриття картку є-підтримка . Звернувся , бо виплати 23.07.25. Картка в застосунку тас24 відображається як і рахунок,але після маніпуляції з боку банку - в дія немає картки Тас, так само в тас 24 неможливо активувати в дія картку
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