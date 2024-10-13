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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 08:27

  moveton написав:
  asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!

Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.

Таском подав на закриття картку є-підтримка . Звернувся , бо виплати 23.07.25. Картка в застосунку тас24 відображається як і рахунок,але після маніпуляції з боку банку - в дія немає картки Тас, так само в тас 24 неможливо активувати в дія картку
sens
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:26

Re: Ринок ОВДП

підкажіть пліз , можливо в когось є лінк офіційні роз'яснення податкової..мені , як фіз. особі , раніш було не обов'язкове щорічне декларування .... я придбав ОВДП в минулому році , на теперішний час маю в основному військові ОВДП на балансі...планую додати звичайні...чи потрібно мені обов'язково подавати щорічну декларацію...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:42

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , можливо в когось є лінк офіційні роз'яснення податкової..мені , як фіз. особі , раніш було не обов'язкове щорічне декларування .... я придбав ОВДП в минулому році , на теперішний час маю в основному військові ОВДП на балансі...планую додати звичайні...чи потрібно мені обов'язково подавати щорічну декларацію...

Взагалі - потрібно, але можна не подавати - ніяких серйозних наслідків за це не буде - максимум штраф 170 грн. Податкова і так бачить усі ваші маніпуляції з овдп - тому що у довідці про доходи сформованій у Дії є й виплати купонів. Тому розслабтеся і отримуйте задоволення... 🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 15:01

Re: Ринок ОВДП

  lincoln2 написав:можливо в когось є лінк офіційні роз'яснення податкової..мені , як фіз. особі

Есть разъяснение от ВР с кабмином: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Оно куда официальнее и однозначнее, чем от налоговых, где каждый работник зачастую фантазирует по-своему.

  asti написав:Взагалі - потрібно

Я пропустил изменения в НКУ? Было совсем не нужно. Более того, если декларация подаётся по другим причинам, то не вписывание в неё дохода от ОВГЗ не штрафуется. А вот вписывание обычно требует сопроводительного письма что это за фигня в графе "доход, не подлежащий налогообложению".

А то, что налоговая этот доход видит, к подаче декларации никак не относится. От продажи/погашения корпоблигаций она тоже видит, если их агент автоматически удержал и отчитался. А декларацию в случае их наличия подавать уже надо.
moveton
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