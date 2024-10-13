asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
Таском подав на закриття картку є-підтримка . Звернувся , бо виплати 23.07.25. Картка в застосунку тас24 відображається як і рахунок,але після маніпуляції з боку банку - в дія немає картки Тас, так само в тас 24 неможливо активувати в дія картку
підкажіть пліз , можливо в когось є лінк офіційні роз'яснення податкової..мені , як фіз. особі , раніш було не обов'язкове щорічне декларування .... я придбав ОВДП в минулому році , на теперішний час маю в основному військові ОВДП на балансі...планую додати звичайні...чи потрібно мені обов'язково подавати щорічну декларацію...
lincoln2 написав:підкажіть пліз , можливо в когось є лінк офіційні роз'яснення податкової..мені , як фіз. особі , раніш було не обов'язкове щорічне декларування .... я придбав ОВДП в минулому році , на теперішний час маю в основному військові ОВДП на балансі...планую додати звичайні...чи потрібно мені обов'язково подавати щорічну декларацію...
Взагалі - потрібно, але можна не подавати - ніяких серйозних наслідків за це не буде - максимум штраф 170 грн. Податкова і так бачить усі ваші маніпуляції з овдп - тому що у довідці про доходи сформованій у Дії є й виплати купонів. Тому розслабтеся і отримуйте задоволення... 🫡🫡🫡
Я пропустил изменения в НКУ? Было совсем не нужно. Более того, если декларация подаётся по другим причинам, то не вписывание в неё дохода от ОВГЗ не штрафуется. А вот вписывание обычно требует сопроводительного письма что это за фигня в графе "доход, не подлежащий налогообложению".
А то, что налоговая этот доход видит, к подаче декларации никак не относится. От продажи/погашения корпоблигаций она тоже видит, если их агент автоматически удержал и отчитался. А декларацию в случае их наличия подавать уже надо.