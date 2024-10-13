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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 16:50

  24589 написав:
  SAndriy1 написав:ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.

яких просто банках? АБ Південний, ОТП?

ПУМБ, зараз Райф штурмую
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54

  SAndriy1 написав:
  24589 написав:
  SAndriy1 написав:ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.

яких просто банках? АБ Південний, ОТП?

ПУМБ, зараз Райф штурмую

шо. по тарифам ПУМБа? там якось дорого, ні? дистанційно можна, який мінімум?
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 08:39

  24589 написав:
  SAndriy1 написав:
  24589 написав:яких просто банках? АБ Південний, ОТП?

ПУМБ, зараз Райф штурмую

шо. по тарифам ПУМБа? там якось дорого, ні? дистанційно можна, який мінімум?

Ну я прям не сильно у захваті від ПУМБа. 0,1% комісія, вибір через сайт, ціна не на всі випуски мені сподобалася - взяв те, що більш-менш нормальне по ціні та мене було потрібно. У мене картка була , то ж я все дистанційно. Купляв тричі по 400-500 штук. Більше не бачу сенсу - спробую з Райфом, але там теж якісь комісії, точно поки що не знаю (не спробував).
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 08:52

24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:56

С выплатами по джанкою не спешат. Впрочем, как обычно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:57

вчора аукціон знов був вдалий,
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

UA4000236418-10+млрд, є у когось інфа про бумагу і купон?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:17

  prodigy написав:вчора аукціон знов був вдалий,
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

UA4000236418-10+млрд, є у когось інфа про бумагу і купон?


Вдалий, бо знову запропонували бумагу, яка стане резервною.
https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika, тут є інфо
Navegantes
 
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