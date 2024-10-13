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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:23
BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку(( ,а потім вивід ще до понеділка.Почав потроху на Сенс перестроюватись.
Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09
Дивно, але Сенс чомусь одну виплату повернув не туди ...
Востаннє редагувалось V2
в Сер 23 лип, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:41
V2 написав:
Дивно, але Сенс чомусь одну виплату не повернув ...
Шукайте на єПідтримках інших банків (якщо через Дію купували). Мені замість ПУМБ закинули на Райф. Мало бути і на Райф, і на ПУМБ, а вони всю суму на Райф кинули. Перший раз з ними такий косяк.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:47
Navegantes
Дякую! Знайшов. Повернули 1ий раз не туди ...
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:59
BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку((
На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 21:08
moveton написав: BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку((
На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.
"Когда проснулся, тогда и утро")
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