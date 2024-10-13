asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено. Зверніться за деталями в Укргазбанк або спробуйте купити облігації у іншого партнера. При том что в той же Дии даёт купить через Сенс банк по тем же данным. При чём бумаги которые пыталась купить моя родственница и получила отлуп в Газе есть - мне он покупку подтвердил. У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??
була - йти у відділення, або забути про газ - онлайн ніяким методом нічого не вийде зробити
у відділенні позапитували чи маю відношення до рашкі і ще пару питань і після цього зміг купити
раніше працівник відділення Укргазбанку дзвонив у Київ брокеру і питав ціну паперу для мене, з минулого року сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить
asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено..... У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??
У мене таке було, саме з газом. Після N-ної невдалої спроби прийшов лист від газа, що вони хочуть актуалізацію даних у відділені (я клієнт банку). Я забив, купив у ICU. Але коли пізніше знімав готівку у відділені газу, мені все ж таки влаштували цю актуалізацію.
Що робити: або купити у когось іншого або йти до відділення газу, віддалено вони взагалі нічого не хочуть вирішувати.
Дякую, був у відділенні - підтвердили ваші слова - потрібна переідентифікація і особиста присутність))
asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено. Зверніться за деталями в Укргазбанк або спробуйте купити облігації у іншого партнера. При том что в той же Дии даёт купить через Сенс банк по тем же данным. При чём бумаги которые пыталась купить моя родственница и получила отлуп в Газе есть - мне он покупку подтвердил. У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??
була - йти у відділення, або забути про газ - онлайн ніяким методом нічого не вийде зробити
у відділенні позапитували чи маю відношення до рашкі і ще пару питань і після цього зміг купити
prodigy написав:сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить
хіба це не кам'яний вік? порівняйте із 3-4 кліками в додатку Сенса
prodigy написав:сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить
хіба це не кам'яний вік? порівняйте із 3-4 кліками в додатку Сенса
дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку
у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати, треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)
prodigy написав: дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку
у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати, треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)