1finanсier написав:Панове, а може хтось розказати, як брокери рахують наші доходивід інвестицій, які потім подають в ДПС? Наприкоад Сенс мені в червні нічого не виплачував в червні, а якісь кошти нарахував інвестиційного прибутку, ICU більше нарахував, Укргаз більше нарахував, ніж виплатив фактично купонів. Але все ж хотілося розібратися в їх процедурі.
Все дуже залежить від брокера. З того, що мені відомо: Приват - подає дані до ДПС, як годинник, враховує як купонний дохід, так і дисконтний дохід і курсову різницю на суму інвестиції (лише на дату погашення). Ощадбанк також, як годинник, окрім того, що курсову різницю не рахує зовсім. Райф нічого не робить взагалі, не рахує та не подає.
ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?
краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все
ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)
А що робити, якщо вже доходів не вистачає зі своїми банками? Підкажіть, будь ласка, за допомогою кого, окрім Райфа та Привату, можна ще купувати папери на первинному аукціоні? Якщо й по комісіях зорієнтуєте, буду вдячний.
ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?
краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все
ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)
А що робити, якщо вже доходів не вистачає зі своїми банками? Підкажіть, будь ласка, за допомогою кого, окрім Райфа та Привату, можна ще купувати папери на первинному аукціоні? Якщо й по комісіях зорієнтуєте, буду вдячний.
у кожного банка свої комісії (про них на сайті або в додатку банку) військові облігації купують без комісії з аукціону (вже писав про це , в Укргазбанку) тел. брокера :044 5941130(31) Павло(відкливається на Павел Алексеевич), Софія
в понеділок телефонуйте-робить заявку і питайте ціну на середу(на день укладення договору купівлі)
якщо облігації торгується вперше(таке буває), то ціну дізнаєтесь у вівторок у вечері (1500-1700)
стосовно доходів, 5 років тому продав квартиру і приніс від неї гроші на ОВДП (зробили для моніторингу копію договору, бажано щоб володіння нерухомістю було більше 5 років, вже не памятаю)