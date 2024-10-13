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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:42

  ramaz написав:
  prodigy написав:UA4000236541 валютна облігація, попит був нижче за пропозицію 250млн проти 211,8млн

середня дохідність 4,17% ціна 1002дол

31 липня буде погашення доларових ОВДП.
А наступний аукціон з розміщенням по долару буде 5 серпня - там і буде попит


ага, буде :mrgreen:

якщо дохідність 4,10-4,20% -буде те саме
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:47

  prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону,
навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)

Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:16

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате?

У Сенса все розписане детально https://help.sensebank.com.ua/4407511161106-63935ada/4957379973266
У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:36

  ramaz написав:У Сенса все розписане детально https://help.sensebank.com.ua/4407511161106-63935ada/4957379973266

Да да. И я даже не очень давно писал на эту почту. Получил ответ: "На сьогодні умови однакові для тих хто в додатку і без додатку проводить умови, тому можете і зараз купувати прямо в додатку цінні папери, або почекати наступного четверга." Когда-то действительно можно было купить прямой заявкой и оно на крупных суммах было несколько выгоднее, чем в SSA. Теперь цены одинаковы. Может иметь смысл разве что для гарантии, что купить получится, а не смотреть на пустоту в SSA, но в любом случае это уже на условиях вторички, а не аука.

  ramaz написав:У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.

У Привата сайт свистит, что услуга покупки на ауке предоставляется только VIPам. Вообще с Приватом я ещё в 2021м году по поводу ОВГЗ наобщался. Потом в 2022м из него именно через покупку ОВГЗ в Приват24 доллары в основном и вывел, пока в начале войны они временно ослабили свой дурнейший финмон. Со всеми депозитарными комиссиями всё равно было дешевле, чем SWIFT. Обратно совсем не хочется.
moveton
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  #<1 ... 924925926927
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