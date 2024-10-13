RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:11

  Navegantes написав:Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08

Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 23.03.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32

  moveton написав:
  Navegantes написав:Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08

Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?


Купівля через ДІЮ. У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
Navegantes
 
Повідомлень: 363
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:36

  ihorsic написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Нашо вам той долар - беріть гривню - більше заробите
і без мороки!😉😉

Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких. Телефонував в Газ хотів на 05.08 по запису все! Записали на 19.08!
Ось такі нікому не потрібні. Виходить комусь потрібні? Беремо гривню і кайфуємо чи як? 😃😃😃



між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0
greenozon
 
Повідомлень: 16689
З нами з: 01.06.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:45

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08

А ведь по регламенту: "подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня" Сегодня не последний день квартала, так что должна бы выполниться ещё в пятницу первого числа :roll: Все врут...

P.S. попробовал в самом Привате подать заявку. Ну да, врут они своим регламентом: "Дата проведення до кінця дня 04.08.2025." И цена, соответственно, понедельничная. Зато в кредит ушёл не сегодня, поэтому 25 августа ничего погашать не надо 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 23.03.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:09

  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃

Моно виставив під 4%
ramaz
 
Повідомлень: 681
З нами з: 12.07.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 23:47

  ramaz написав:
  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃

Моно виставив під 4%

З такою дохідністю потрібно шукати якісь інші інструменти.....
ihorsic
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 08:43

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:З такою дохідністю потрібно шукати якісь інші інструменти.....


у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"
облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому
як мені сказав брокер-
Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
у нас немає на продаж облігацій які торгувались навіть на цьому тижні у вівторок (шукайте на вторинному ринку або в інших банках, але там буде дорожче)
стосовно купівлі на аукціоні (валютних в тому числі) -подавайте в понеділок заявку, вносіть гроші на рахунок(бажано до обіду у вівторок, крайній строк до 1600) і вам куплять все що забажаєте :mrgreen:

для мене не диво, що банки не мають на продаж валютні овдп, тому що вони самі їх не купили.
бажаєте купити найдешевше?-робіть як я написав, крапка.
prodigy
 
Повідомлень: 12605
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3323 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:59

---
і без мороки!😉😉[/quote]
Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких. Телефонував в Газ хотів на 05.08 по запису все! Записали на 19.08!
Ось такі нікому не потрібні. Виходить комусь потрібні? Беремо гривню і кайфуємо чи як? 😃😃😃[/quote]


між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0[/quote]






Налітай розбирай :)

в Сенс додали 541ий ісін, баксову бумагу!

4%

1023.37$

вангую розберуть як гарячі пиріжки ))
greenozon
 
Повідомлень: 16689
З нами з: 01.06.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 11:10

Re: Ринок ОВДП

Взяв собі пиріжків до лютого 2027.
І грн Дії закусив, там також вже здебільшого з середини наступного року вибір.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 928929930931
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 2226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 3597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 7268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9309)
01.08.2025 11:10
FinRetail 2025 (3)
01.08.2025 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.