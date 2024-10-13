Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:15
SAndriy1 написав: ramaz написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Моно виставив під 4%
Сенс теж виставив 4%
не цікаво
prodigy
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:24
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Сенс теж виставив 4%[/quote]
не цікаво[/quote]
а які альтернативи?
я сьогодні переглядав старі ставки по валютним - просідаємо... панове!
було 4.65 і навіть більше
зараз 4 за щастя
та й загалом Мінфін грозився за рік-два перестати випускати валютні бумаги взагалі
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... tnih-ovdp/
greenozon
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:31
prodigy написав:
не цікаво
Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:43
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
asti
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:52
asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
edgar_po
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:10
edgar_po написав: asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))
asti
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:24
asti написав: edgar_po написав: asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))
Та то в Америці створили мало нових робочих місць ото долар і просів, зараз відкотиться
angra
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