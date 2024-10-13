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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:15

  SAndriy1 написав:
  ramaz написав:
  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃

Моно виставив під 4%

Сенс теж виставив 4%


не цікаво
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:24

---
Сенс теж виставив 4%[/quote]

не цікаво[/quote]




а які альтернативи?

я сьогодні переглядав старі ставки по валютним - просідаємо... панове!
було 4.65 і навіть більше
зараз 4 за щастя

та й загалом Мінфін грозився за рік-два перестати випускати валютні бумаги взагалі

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... tnih-ovdp/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:31

  prodigy написав:
не цікаво

Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:43

Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:52

  asti написав:Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!

Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять

або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:10

  edgar_po написав:
  asti написав:Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!

Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять

або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.

Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:24

  asti написав:
  edgar_po написав:
  asti написав:Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!

Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять

або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.

Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))

Та то в Америці створили мало нових робочих місць ото долар і просів, зараз відкотиться
angra
 
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