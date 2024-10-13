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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 930931932933 Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:51 moveton написав: prodigy написав: у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"

облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому

як мені сказав брокер-

Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім), у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, томуяк мені сказав брокер-Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),

По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот. По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот.



зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial



2,5% по долару і 1,75% по євро, це дуже пільгові умови на яких населення кредитує банки, бо за кордоном такі кредити банкам України не дадуть (державі -так, навіть гранти дають)

кредити в валюті для ФО заборонені з 2009, для бізнеса ніт (долар, євро-Сенс банк , на приклад) 2,5% по долару і 1,75% по євро, це дуже пільгові умови на яких населення кредитує банки, бо за кордоном такі кредити банкам України не дадуть (державі -так, навіть гранти дають)кредити в валюті для ФО заборонені з 2009, для бізнеса ніт (долар, євро-Сенс банк , на приклад) prodigy Повідомлень: 12609 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3323 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:45 SAndriy1 написав: prodigy написав:

не цікаво не цікаво

Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю. Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.

В СЕНСІ сьогодні вже затарився. Залишилось реалізувати завислі долярчики в приваті і газі. Полювання продовжується .... 😃 В СЕНСІ сьогодні вже затарився. Залишилось реалізувати завислі долярчики в приваті і газі. Полювання продовжується .... 😃 ihorsic Повідомлень: 1436 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:12 prodigy написав: у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"

облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому

як мені сказав брокер-

Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),

у нас немає на продаж облігацій які торгувались навіть на цьому тижні у вівторок (шукайте на вторинному ринку або в інших банках, але там буде дорожче)

стосовно купівлі на аукціоні (валютних в тому числі) -подавайте в понеділок заявку, вносіть гроші на рахунок(бажано до обіду у вівторок, крайній строк до 1600) і вам куплять все що забажаєте



для мене не диво, що банки не мають на продаж валютні овдп, тому що вони самі їх не купили.

бажаєте купити найдешевше?-робіть як я написав, крапка. у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, томуяк мені сказав брокер-Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),у нас немає на продаж облігацій які торгувались навіть на цьому тижні у вівторок (шукайте на вторинному ринку або в інших банках, але там буде дорожче)стосовно купівлі на аукціоні (валютних в тому числі) -подавайте в понеділок заявку, вносіть гроші на рахунок(бажано до обіду у вівторок, крайній строк до 1600) і вам куплять все що забажаєтедля мене не диво, що банки не мають на продаж валютні овдп, тому що вони самі їх не купили.бажаєте купити найдешевше?-робіть як я написав, крапка. думаю тут ще дуже важливе питання можливості і бажання банку кредитувати. от сенс наприклад має більшу наявність, але я цілком впевнннрй що не має такого портфелю кредитування МСБ, як той же укргаз, і таких апетитів. а в газі достатньо свідоме та мудре керування активно-пасивними операціями і балансування портфелю, тому у них так. памʼятаю, як в 23 у газа було багато ОВДП-шок в дії) думаю тут ще дуже важливе питання можливості і бажання банку кредитувати. от сенс наприклад має більшу наявність, але я цілком впевнннрй що не має такого портфелю кредитування МСБ, як той же укргаз, і таких апетитів. а в газі достатньо свідоме та мудре керування активно-пасивними операціями і балансування портфелю, тому у них так. памʼятаю, як в 23 у газа було багато ОВДП-шок в дії) 24589 Повідомлень: 231 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:21 moveton написав: а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%).

https://procreditbank.com.ua/business-credit

Валюта гривня, долар США, євро Валюта гривня, долар США, євро 24589 Повідомлень: 231 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 930931932933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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