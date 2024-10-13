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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:21

Re: Ринок ОВДП

Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:32

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
Всім цікаво ) напишіть в ПП ))
lamal
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