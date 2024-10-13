RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
П'ят 08 сер, 2025 17:25

  Visky написав:asti Рада 18% з КБМФ
депо на 3 міс: Рада з бонусом від МФ 18% - 23%под. = 13,86%.

У наших ... таких банків немає 😔😔))
1
П'ят 08 сер, 2025 17:29

asti все дистанційно
П'ят 08 сер, 2025 19:51

1. Пів місяця тому не зміг відкрити єПідтримку в БІЗі дистанційно, потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".

2. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але теж Дія не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.

Прошу поради.
П'ят 08 сер, 2025 20:19

Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
Суб 09 сер, 2025 11:59

Re: Ринок ОВДП

Панове, а що думаєте про Інжур, як джерело купівлі-продажу ОВДП? Для диверсифікації. Соже хтось вже користується? Стрьомновато те, що ніде не знайшов їх як брокерів, які мають право на торгівлю ОВДП.
  1finanсier написав:Панове, а що думаєте про Інжур, як джерело купівлі-продажу ОВДП? Для диверсифікації. Соже хтось вже користується? Стрьомновато те, що ніде не знайшов їх як брокерів, які мають право на торгівлю ОВДП.


Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами, видана Рішенням НКЦПФР №508 від 15.07.2021
Інші ліцензії вказано тут - https://www.inzhur.reit/capital
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:48

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але теж Дія не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить?

Больше любопытно какой вообще смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт. В последний момент осозналось, что жизнь получится не удавшейся, если не владел еПидтримкой от Ощада? Тогда да, добиваться однозначно! Правда, Изя свистит, что новые еПидтримки не выдаёт уже никакой банк и только обслуживают и может быть перевыпускают старые.
Суб 09 сер, 2025 22:28

  1finanсier написав:Панове, а що думаєте про Інжур, як джерело купівлі-продажу ОВДП? Для диверсифікації. Соже хтось вже користується? Стрьомновато те, що ніде не знайшов їх як брокерів, які мають право на торгівлю ОВДП.

А скільки ви б вкинули в інжур? Так просто цікаво...
  moveton написав:
  Visky написав:Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але теж Дія не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить?

Больше любопытно какой вообще смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт. В последний момент осозналось, что жизнь получится не удавшейся, если не владел еПидтримкой от Ощада? Тогда да, добиваться однозначно! Правда, Изя свистит, что новые еПидтримки не выдаёт уже никакой банк и только обслуживают и может быть перевыпускают старые.
Де та Діякард? Як її оформити, щоб вказати в Дії для виплат з ОВДП ЗАРАЗ? В яких банках?
"Суспільне": "Зараз Дія-Картку можна відкрити в кількох банках, які першими долучилися:
•ПриватБанк
•А-банк
•Акордбанк
•Глобус банк
•monobank"
Тобто ті в яких у мене задіяна єПідтримка, крім Акорда, а ще Діякард мені там нафіг непотрібна.
Цікаво, хтось без є Підтримки відкривав Діякард і позначав її при купівлі ОВДП, той сервіс їх підтягує, тільки практично без теорій?
Дивлюсь умови катри в Акорді: тільки для цільових ВИТРАТ Тарифи: 2.1. Одержання готівки : послуга не надається -
2.2. Плата за переказ грошових коштів: послуга не надається.
Висновок: ДіяКард не для виплат по ОВДП
"Дякую" за неправдиву інфу
Нед 10 сер, 2025 08:28

  asti написав:Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
Дякую! Вже знаю.
Є у мене фіз.карта "Моя картка", якою не користувався.
Чи можна якось цю карту підтягнути в Дію?
Хтось таке писав і 10-та олуха підтримки таке змолола, але відчулося, що просто придумала на ходу, є така "чудова" звичка у "консультантів", коли не знають, й яких сам і консультуєш, а 1-й олух втирав, що єПідтримку я зможу відкрити в МІБ і ВІБ, між цими інші олухи переключали на інших і обривали зв'язок.
