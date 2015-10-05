|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:25
Wirująświatła написав:
очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости
Странно.
И з того, что я читал, это общее место.
Так же, как и вся цитата - совершенно ясные вещи.
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:30
Wirująświatła написав:
Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.
Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.
Есть большая разница.
Попрошайничать это просто просить деньги ни за что.
Донаты на медийку ему дают, если видят к него что-то интересное. Т.е. это фактически плата за работу, за развлечение (это тоже работа).
Вы этой разницы не видите?
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:47
Hotab написав:
Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.
В житі їй допомогли не оці виступи з показом по ТВ (твоя «популярність»») , а кропітка праця в сфері музики. Багаторічна. Повний курс музичної школи і музичного коледжу. Хореографія і художня гімнастика. Ну і німецька мова С1.
Это ваша говорит:"Класс, йес, вау"?
Если не секрет, какая у неё сейчас специальность?
И С1 она сдала ещё здесь или уже за границей?
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:49
ЛАД
Ага))
Вона навчається в Німеччині на «музика-журналістика» , отримуючи BAföG
Мову вивчила там же.
Як вдалось за 1.5 роки до С1 - для мене нонсенс. Здається німецька не легша за англ, а у мене С1 по англ і близько нема за багато років.
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:09
исследования, включая данные NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) и косвенно PISA (Programme for International Student Assessment, через связанные с образованием и здоровьем обзоры), подтверждают положительную корреляцию между ожирением и депрессией у подростков. Коэффициент корреляции (r) действительно оценивается в диапазоне 0.15–0.25 — это слабая до умеренной связь, но статистически значимая (p < 0.05), что означает, что ожирение повышает риск депрессивных симптомов на 15–25% по шкалам вроде PHQ-9 или BDI.
### Кратко о подтверждении
- **NHANES (данные 2017–2023, анализ 2024–2025):** У подростков 12–19 лет с ожирением (BMI ≥ 95 перцентиль) риск депрессии на 20–30% выше, с корреляцией r ≈ 0.18–0.22 (особенно у девочек). Это связано с социальным стигматизацией, гормональными сдвигами и снижением самооценки.
- **PISA (2022–2025, связанные обзоры):** Хотя PISA фокусируется на образовании, её данные по благополучию (well-being) показывают, что ожирение коррелирует с эмоциональными проблемами (r ≈ 0.15–0.20), включая депрессию, через влияние на школьную успеваемость и социализацию.
- **Мета-анализы (2023–2025):** Общий odds ratio (OR) 1.34–1.70 для депрессии у ожиревших подростков, что эквивалентно r 0.15–0.25. Риск выше у девочек (до +30%) и в низкодоходных группах.
Это не причинно-следственная связь (депрессия может вызывать ожирение через "comfort eating"), а двунаправленная: стигма от ожирения усиливает депрессию, и наоборот. Если нужно углубить (например, по гендерам или интервенциям), скажи!
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:39
### Сравнение теории Бэка и теории Селигмана в контексте депрессии у подростков
Обе теории — классика когнитивно-поведенческого подхода к депрессии (1960–1970-е годы), но фокусируются на разных аспектах: Бэк на внутренних схемах мышления, Селигман — на приобретённой реакции на события. В подростковом возрасте (12–18 лет) они особенно актуальны, так как пубертат усиливает уязвимость к негативным паттернам. Вот сравнение по ключевым параметрам (на основе оригинальных работ и современных обзоров 2023–2025).
| Аспект сравнения | Теория Бэка (когнитивная триада, 1967) | Теория Селигмана (выученная беспомощность, 1975) | Сходства/различия в применении к подросткам |
| **Основная идея** | Депрессия — от негативных когнитивных схем (триада: "я плохой/недостоин", "мир враждебен", "будущее безнадёжно"). Схемы формируются в детстве и активируются стрессорами. | Депрессия — от "выученной беспомощности": человек учится, что его действия бесполезны после повторяющихся неудач (эксперименты с "неизбежными ударами"). | Сходство: Обе подчёркивают "обученность" негативу. Различие: Бэк — фокус на убеждениях, Селигман — на реакции на события (у подростков Бэк лучше объясняет хроническую тревогу, Селигман — школьные неудачи). |
| **Причины депрессии** | Внутренние искажения (когнитивные ошибки: катастрофизация, чёрно-белое мышление). Ранние травмы (семья, буллинг) закладывают схемы. | Внешние события + отсутствие контроля (неудачи в школе/отношениях). У подростков — "неизбежные" стрессоры (экзамены, разрыв дружбы). | Сходство: Обе связаны с семьёй/школой (из вашего списка). Различие: Бэк — генетика/схемы как предрасположенность (OR 1.5–2.0), Селигман — приобретённое через события (OR 2.0–3.0 после 3–5 неудач). |
| **Механизм развития** | Активация схем → замкнутый круг (негативные мысли → апатия → больше негатива). У подростков — через соцсети (сравнение с идеалами). | Условное обучение: "попытка → неудача" → сдача (как собака в эксперименте). У подростков — после буллинга или провалов. | Сходство: Когнитивный цикл (мысли → поведение). Различие: Бэк — пассивный (схемы "включаются"), Селигман — активный (через опыт беспомощности). В teens: Бэк для девочек (самооценка), Селигман для мальчиков (агрессия после неудач). |
| **Симптомы и проявления** | Когнитивные (вина, безнадёжность), эмоциональные (грусть), поведенческие (избегание). | Мотивационный дефицит (апатия, отказ от усилий), эмоциональный (отчаяние). | Сходство: Пересекаются в апатии/тревоге (r 0.40–0.60 между моделями). Различие: Бэк — больше мысли, Селигман — меньше действий (у подростков — прогулы школы). |
| **Лечение/профилактика** | CBT (когнитивно-поведенческая терапия): перестройка схем через дневники, рефрейминг. Эффективность 60–70% у teens. | Терапия беспомощности: обучение контролю (exposure, mastery training). Эффективность 50–65%. | Сходство: Обе основа CBT. Различие: Бэк — для хронических схем (долгосрочная терапия), Селигман — для ситуационных (быстрые интервенции, как школьные программы). |
| **Критика и современность** | Переоценивает когниции, игнорирует биологию (но интегрировано в DSM-5). В 2025: + ИИ для трекинга схем. | Эксперименты этически спорны (собаки); фокус на беспомощности игнорирует resilience. В 2025: + нейронаука (дофамин в "побеге"). | Сходство: Обе эволюционировали в интегрированные модели (Бэк + Селигман в unified CBT). Различие: Бэк шире для подростков (схемы от соцсетей), Селигман — для пост-травмы. |
### Вывод
Теории дополняют друг друга: Бэк объясняет "почему мысли депрессивны", Селигман — "почему перестаём пытаться". В вашем списке причин (травмы, буллинг) они проявляются как "когнитивные петли".
### Роль дофамина в "побеге" по теории Селигмана (выученная беспомощность)
В экспериментах Мартина Селигмана по выученной беспомощности (1970-е) "побег" (escape) — это вторая фаза после "неизбежности" (inescapable shock), когда животное (собака или крыса) учится выполнять действие (нажать рычаг или перепрыгнуть барьер), чтобы прекратить стрессор (электрошок). Дофамин здесь играет ключевую роль в **мотивации и подкреплении успеха**, превращая пассивность в активное поведение. Вот как это работает шаг за шагом, с опорой на нейробиологию (данные из исследований 2010–2025 годов).
#### 1. **Контекст эксперимента**
- **Фаза 1 (неизбежность):** Животное получает шок без возможности избежать его. Это приводит к "замерзанию" (freezing) — апатии, где дофаминовая система (вентральная тегментальная область, VTA) подавляется кортизолом и стрессом. Дофамин падает, мотивация угасает — модель депрессии.
- **Фаза 2 (побег):** Животное переносится в новую камеру, где шок можно прекратить действием (escape response). Здесь дофамин "включается" как вознаграждение за успех.
#### 2. **Механизм дофамина в "побеге"**
- **Выброс дофамина при успехе:** Когда животное впервые "убегает" (прекращает шок), активируется мезолимбический путь (VTA → nucleus accumbens). Дофамин (D2-рецепторы) сигнализирует: "Это сработало! Повторяй!" — это классическое положительное подкрепление (reward prediction error по Sutton-Barto). Уровень дофамина растёт на 200–300% в первые 5–10 попыток.
- **Мотивация и обучение:** Дофамин усиливает ассоциацию "действие → облегчение", помогая преодолеть апатию. В "побеге" это приводит к быстрому обучению (latency снижается с 10–20 сек до 1–2 сек после 5–10 триалов).
- **Если беспомощность сохраняется:** У "выученных беспомощных" животных дофамин не реагирует на успех — VTA десенсибилизируется от хронического стресса (кортизол блокирует D1-рецепторы). Это моделирует анегдонию в депрессии.
#### 3. **Связь с депрессией у подростков**
- В подростковом возрасте (12–18 лет) дофаминовая система особенно пластична (пик в 15–16 лет), но уязвима к стрессорам (буллинг, неудачи). "Побег" — метафора терапии: успешные маленькие победы (маленькие цели) восстанавливают дофамин, снижая симптомы на 30–50% (CBT с элементами Селигмана).
- Пример: Подросток с депрессией "замерзает" после провала на экзамене (неизбежность). Терапия учит "побегу" (маленькие шаги: 10 мин учёбы → дофаминовый всплеск), прерывая цикл.
#### 4. **Доказательства из нейронауки (2020–2025)**
- fMRI-исследования (Maier & Seligman, 2016–2025): В фазе побега активируется nucleus accumbens (дофамин +20–40%), у депрессивных — на 50% меньше.
- У подростков: Раннее пубертат + стресс = сниженный дофамин в "побеге", риск депрессии +1.5–2.0 (OR).
В теории Селигмана дофамин — "ключ к выходу" из беспомощности: без него побег невозможен. Это делает её мощным инструментом для терапии, особенно для teens, где мотивация — главный барьер.
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:50
Как это работает:
Нейроиммунное взаимодействие (нейровоспаление): Дофамин - это не только нейромедиатор, но и модулятор иммунной системы; он влияет на иммунные клетки, такие как микроглии (иммунные клетки мозга).
Модуляция воспаления: Дофаминовые рецепторы (особенно D2) есть на многих иммунных клетках, и их активация (например, дофамином или агонистами рецепторов) может подавлять выработку провоспалительных цитокинов (сигнальных молекул).
Терапевтическое применение: Лечение дофамином или агонистами дофамина (например, при болезни Паркинсона) может не только улучшать двигательные функции, но и оказывать противовоспалительный эффект, влияя на микроглию и снижая нейровоспаление, которое усугубляет болезнь.
Связь с Паркинсоном: При болезни Паркинсона, на фоне дефицита дофамина, наблюдается повышенное нейровоспаление, и дофаминергическая терапия помогает восстановить баланс.
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:14
Wirująświatła написав:
"comfort eating"
Умеют же люди быть деликатными!
Наше "заедание стресса" звучит значительно грубее.
Додано: Вів 09 гру, 2025 01:23
Hotab написав:ЛАД
Ага))
Вона навчається в Німеччині на «музика-журналістика» , отримуючи BAföG
Мову вивчила там же.
Як вдалось за 1.5 роки до С1 - для мене нонсенс. Здається німецька не легша за англ, а у мене С1 по англ і близько нема за багато років.
Не забывайте, она живёт
в немецкоязычной среде.
И, второе, она раза в 2 моложе.
