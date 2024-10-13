Додано: Сер 13 сер, 2025 15:39

angra написав: Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку. Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.

А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь.