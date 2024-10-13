Boundless написав:З п'ятниці в Дії проблеми з оплатою
У мене ще з четверга. Купував у Сенса, платив карткою ПУМБ. Угода була в обробці, а потім скасування бо "ми не отримали підписані документи та оплату". Виявляється, був якийсь косяк зі сторони Дії. Як результат, кошти "заморозили", Сенс каже чекати, поки Дія розбереться
candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь? Половина банков уже моментально переводят, а эти? Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять
Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам? Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет РиХлаМент!