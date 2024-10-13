|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?
Краще обійти Тазік...
Додано: Вів 26 сер, 2025 16:08
Огляд ICU: Облігації: Мінфін зменшує обсяг валютних ОВДП в обігу
Міністерство фінансів невеликими кроками, але продовжує поступовий рух до зменшення валютних облігацій в обігу.
Наприкінці липня Мінфін погасив $400 млн валютних облігацій, а минулого тижня ще $280 млн. Міністерство планувало розміщувати за цей час номіновані в доларах облігації чотири рази, але фактично розміщувало менші обсяги паперів, ніж погашало. Так, наприкінці липня та на початку серпня Мінфін продав валютних облігацій на $352 млн, а минулого тижня ще $150 млн. Завтра міністерство розміщуватиме лише $100 млн валютних облігацій.
Отже, міністерство поступово зменшує обсяг валютних облігацій в обігу, і з урахуванням облігацій, які будуть розміщені завтра, темп скорочення обсягу всіх валютних ОВДП в обігу від початку року становитиме понад 13%.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:44
За 5 місяців, що залишилось до кінця року
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Додано: Вів 26 сер, 2025 23:14
asti написав: prodigy написав: funtic написав:
що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням
у мене 3х кімнатна стоїть 6 років зачинена, це була моя власна квартира де прожив 24 років (половину часу в рейсах), все в ній (окрім установки кондиціонера) зробив своїми руками(ще батьки допомагали), для мене краще продати ніж бачити як хтось ґвалтує твоє житло.
Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))
Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
а як же правило 3Д: диверсифікація, диверсифікація і ще раз диверсифікація?
