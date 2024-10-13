RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Пон 25 сер, 2025 21:39

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?

Краще обійти Тазік... :wink:
1
Вів 26 сер, 2025 16:08

Огляд ICU: Облігації: Мінфін зменшує обсяг валютних ОВДП в обігу

Міністерство фінансів невеликими кроками, але продовжує поступовий рух до зменшення валютних облігацій в обігу.

Наприкінці липня Мінфін погасив $400 млн валютних облігацій, а минулого тижня ще $280 млн. Міністерство планувало розміщувати за цей час номіновані в доларах облігації чотири рази, але фактично розміщувало менші обсяги паперів, ніж погашало. Так, наприкінці липня та на початку серпня Мінфін продав валютних облігацій на $352 млн, а минулого тижня ще $150 млн. Завтра міністерство розміщуватиме лише $100 млн валютних облігацій.

Отже, міністерство поступово зменшує обсяг валютних облігацій в обігу, і з урахуванням облігацій, які будуть розміщені завтра, темп скорочення обсягу всіх валютних ОВДП в обігу від початку року становитиме понад 13%.
Вів 26 сер, 2025 22:44

За 5 місяців, що залишилось до кінця року
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Вів 26 сер, 2025 23:14

  asti написав:
  prodigy написав:
  funtic написав:що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням


у мене 3х кімнатна стоїть 6 років зачинена, це була моя власна квартира де прожив 24 років (половину часу в рейсах), все в ній (окрім установки кондиціонера) зробив своїми руками(ще батьки допомагали), для мене краще продати ніж бачити як хтось ґвалтує твоє житло.


Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))

Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)

а як же правило 3Д: диверсифікація, диверсифікація і ще раз диверсифікація?
