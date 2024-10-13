RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:16

  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1
Зображення


ур**, що тут ще скажеш...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:24

  asti написав:Скоріш за все Укргаз...


Якщо облігація не військова, то Укргаз додає комісії -так було завжди, і рік тому і три
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:24

Re: Ринок ОВДП

Укргаз це бере.Там же написано.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:26

  prodigy написав:
  asti написав:Скоріш за все Укргаз...


Якщо облігація не військова, то Укргаз додає комісії -так було завжди, і рік тому і три

Зверніть увагу на назву розділу в Дії - "Військові облігації"
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:31

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:37

Re: Ринок ОВДП

для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:39

  gonzo написав:для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає

мабуть, не "поки", а вже! Бо зранку малювало комісію від ісу
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:41

  la9 написав:
  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
Ну, до слова, ви ж, напевне, не вважаєте аморальним отримувати відсотки за підтримку країни у скрутний час... ;)
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:43

  asti написав:
  la9 написав:
  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
Ну, до слова, ви ж, напевне, не вважаєте аморальним отримувати відсотки за підтримку країни у скрутний час... ;)

Або ви плутаєте поняття, або свідомо застосовуєте маніпуляційну техніку у спілкуванні
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:46

  Navegantes написав:
  V2 написав:Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!


"Гарячка" Привату вам не допоможе, лише витратите час та нерви. Зателефонуйте в Кінто, вони в курсі проблеми. Зафіксують ваше звернення та скажуть очікувати.

В мене подібна ситуація була ще в лютому 2024 р.
  Ой+ написав:
  2XL написав:
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату.

Це поодинокий випадок?

Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.

Тобто звернення і активна участь підтримки привату нічого не дали, ну та махнув рукою, оскільки + значно перевищував -.
  moveton написав:
  Navegantes написав:Виходить що "покращення" має місце.

Это ответ на недавний вопрос почему банки не спешат Дия.Карту реализовывать :mrgreen: Я так понимаю, что теперь спрос на неё сильно упадёт, толком не успев начаться.

Ідея діяти за кл себе вичерпує, бо реально в продажі є червень 2026, а такого грейсу ніхто не пропонує. Хіба потішити себе невеликими канікулами, а тоді надіятись і вірити. Вчора ще і мав дзвінок з Сенсу, а чого це щомісячні надходження, а це якраз і були виплати за ОВДП, значно перевищують анкету. От цікаво, якби ганяв кошти через 3-ох денні депо, то також би вважали, що за місяць десятиразовий прибуток від задіяної суми отримав?
