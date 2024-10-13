RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:09

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%

сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії
prodigy
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:28

  prodigy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%

сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії

так виплата комісії, тож не погашення всього паперу. Шляхи виплат відрізняються.
До того ж людина пише про 0,2% при купівлі.
edgar_po
 
Повідомлень: 564
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
