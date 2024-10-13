|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 вер, 2025 11:01
Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона
ukr0014959
Повідомлень: 517
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 23 раз.
Профіль
1
