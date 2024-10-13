|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 вер, 2025 11:01
Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:19
ukr0014959 написав:
Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона
Так, для цього необхідно внести зміни до анкети рахунку в цінних паперах. Для цього зверніться до співробітників Департаменту з обслуговування та зберігання цінних паперів на email custodian@privatbank.ua
.
У листі надайте наступні дані:
- ПІБ
- РНОКПП (ІПН)
- реквізити рахунку банківської картки у форматі IBAN, на яку бажаєте одержувати виплату
Спеціаліст Банку підготує необхідні документи та разом з інструкцією з підписання відправить вам на електронну пошту.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2553 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:37
по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке
такої кількості паперу я до сьогодні не бачив
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:07
gonzo написав:
по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке
такої кількості паперу я до сьогодні не бачив
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:51
Boundless написав: gonzo написав:
по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке
такої кількості паперу я до сьогодні не бачив
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
щоб просто продати овдп які купили в пару кліків в дії, треба 2 відвідування відділення, 4 дні ті підписи на величезній кількості паперу - тому якщо розглядається продаж овдп раніше строку то укргазбанк не найкращій вибір
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 16:41
Не знав, що вони викупають овдп
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 16:52
gonzo написав: Boundless написав: gonzo написав:
по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке
такої кількості паперу я до сьогодні не бачив
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
щоб просто продати овдп які купили в пару кліків в дії, треба 2 відвідування відділення, 4 дні ті підписи на величезній кількості паперу - тому якщо розглядається продаж овдп раніше строку то укргазбанк не найкращій вибір
Ви ще забули додати, що продаж облігацій відбудеться лише у тому випадку якщо Укргазбанк знайде на них покупця))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3619
|
|
|0
|4760
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|8810
|
|