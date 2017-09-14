candle645 написав:Так склалося, що я понад 20 років добре знайомий із співзасновником реального БФ який навіть офіційно існує вже 12 років... Ні, зміни в законодавстві щодо для "10 млн грн на рік" справжнього БФ взагалі не проблема. А понад 100к на "мавік для моєї першої в/ч" якось впорався зібрати самостійно за тиждень...
Пляяяяяя.... Це не те, що шах і мат Будівельнику! Це взагалі - шістки йому на пагони!!!
а ну, скільки ти зборів закрив? чи ти обмежився зборами сосисок на котів?..
budivelnik написав:Ми здатні передати на фронт і прифронтову зону - 10 і більше млн грн гуманітарки на рік, жодна копійка з якої НЕ ЗІБРАНА в Україні, а сама гуманітарка зібрана на 70% як списане медичне обладнання, 20% як модернізація цього обладнання власними силами і за власні кошти і 10% як допомога від ОККО на паливо , чи Нова Пошта , Міст на пересилку...
Як ви порахували списане медичне обладнання у 70%? Де ви його знайшли, й шо це за обладнання?
Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди. )
Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає. В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
Связано с нечёткостью сегодняшней лінії партії.
це мені розповідає людина, партії немає 30 років - а лінія досі є
й трохи вище МОЯ цитата, що саме я писав про проблеми. читайте УВАЖНІШЕ. протріть окуляри
_hunter написав:А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала. А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Опять методы инструктора райкома - представить оппонента врагом народа.. _hunter не писал "що такого, знущаються з українців". Написал только о том, что это бесполезно, мы с этим сделать ничего не можем. Только повозмущаться. Ни препятствовать этому, ни наказать виновных мы не можем. А на поведение ТЦК мы можем повлиять и наказать тех, кто грубо нарушает закон. Да, избиения и издевательства, не массовые явления, а отдельные случаи. Надеюсь, не очень частые. Но наказывать за них нужно. Именно для того, чтобы они не стали массовыми.
я ж кажу, щоб посперечатися зі мною, ви вже підтримуєте різних гівнюків. ще боров залишився, як нижчий рівень. по-перше, ху_нтер - звичайний троль й демагог. якщо ви це не бачите по стилю його спілкування, то вибачте. так, на фізиці цьому не вчать.
тепер що оце
многие из вернувшихся - ни через что подобное не проходили.
навіть в звіті ООН там цифра за 90% здається. 100% не може бути, бо частину полонених потім повертають при обміні тілами.
тепер, що значить марно? треба все фіксувати - військові злочини не мають терміну давності здається. ці боягузи що, дарма балаклави носять, - вони навіть там бояться. Ізраіль показав приклад, як треба шукати військових злочинців. а ми показуємо, що навіть зараз вже декого знаходять...
й після картини картини всіх цих знущань на Раші стає зрозумілим справжня вартість оцих всіх накидів подібних гівнюків.
О́ВСІ, О́ВСІМ, присл., діал. Зовсім. Біда людям, біда й скотині! не буде овсі ні хліба, ні на зиму огородини, не буде і паші скотині! (Кв.-Осн., II, 1956, 130); — Прийміть, козаки, до гурту, бо занудився овсі! (Панч, Гомон. Україна, 1954, 349); — Молодий чоловіче..! Не знаєте ви світу овсім… (Крим., Вибр., 1965, 401). http://ukrlit.org/slovnyk/овсі
Бо я вже подумав, що зашкварив так само, як і з "тулмачити" та "і тощо" 😀
Є овсі!
Не зашкварили. Слово есть. Но... (я выделил у вас).
Shaman написав:але все одно не розумію, чого муляє Будівельник, який закриває свої мільйони?
12 лямів на РІК? Та ще й не грішми, а якимось старим/списаним мотлохом? Не розумієш? Серйозно?))
я не розумію про що ти. тільки бачу, що через особисті образи вже зовсім маячню кажеш. так, на фронт багато чого поставляють б/в - особливо автівки й не тільки. й замість сказати - "дякую", ти щось верзеш. сам не зробивши НІЧОГО в цій царині...
Щось Хантер взагалі таке вже накидає… То у нього в окупації солодке життя, а страждають лише ті хто пручаються… Тепер у нього в полоні «з більшістю гарно обходяться» . Ну так я розказував про збитого, який потрапив в полон і якого обміняли (їх двох чи трьох повернули, всі екіпаж) на Красноярцева. У нього при падінні були зламані ноги, так його змусили танцювати на них в курському кпз , поки вони зростались. Привело до того, що після обміну обидві ноги оперували і заново зростались дуже довго. Там ще багато «цікавого» було… Взагалі якось нормальних випадків полону і не чув .. завжди з тортурами.
я не розумію про що ти
Зате я розумію. Це про невдячне свинство.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 вер, 2025 23:10, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає. В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
В Україні біля 200 тцк. тобто 5 людей на день. Тобто, всі ці зірки телеграм каналів (тупі рагулі) знищують країну щоб викрасти на вулиці пару людей на день на район? Бо когось все ж таки мобілізують при спробі продовжити відстрочу, бронь. Досі є якась кількість добровольців. За моїми данными, денний план на одне районне тцк 15-25 людей. тобто 100 000 на місяць. міністр просто не в курсі. він для іншого.
Banderlog написав: давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав? І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками? Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
Підняти виплати можна ... але виникає логічне питання - а за чий рахунок банкет ?
І кому піднімати ? Бо вже були перекоси, коли "хороброму" оборонцю закарпатського фронту - 100 тисяч і тому, хто на передовій - 100 тисяч
Мийщику снарядів за кілометри від ЛБЗ - теж 100 тисяч
відволікли мене деякі флудери
банкет за рахунок держави. може зменшити інші витрати? може впровадити додаткові мита на імпорт luxury. варіанти є, цим треба займатися.
як підіймати - теж питання. модно пропорційно до існуючої моделі, якщо вона працює. але 20 т грн в тилу - це вже дійсно мало. та й бойові. ціна за ці два роки напевне в 1,5 рази виросли.
питання в чому - якщо це частково вирішить питання - то є сенс над цим думати, механізми є. й розмови про це йдуть.
Shaman написав:....... вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали. Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
... подивиться як живе Харків, я не кажу про Львів чи Київ - дуже схоже на 2СВ? далеко ні. так, бюджет дефіцитний - але його закривають іноземною допомогою? так, закривають. кредити, донати - розберемося після війни. з ПВО враховуючи рівень обстрілів - в нас дуже чудово працює ПВО.
1. Я не жил в Харькове во время 2 МВ. Но он тогда несколько раз переходил из рук в руки. И вообще-то сравнивать не приходится. Мы сегодня потеряли около 20% территории (вместе с Донбассом и Крымом). Союз потерял тогда гораздо больше, в т.ч. всю Украину. На тот момент основной район, обеспечивающий зерном всю страну. + массу предприятий в европейской части, которая тогда была наиболее развитой. 2. После войны нам придётся разбираться в очень многом. И чем больше она продолжится, тем больше и тяжелее придётся разбираться. 3. "враховуючи рівень обстрілів", может, во Львове и "чудово". Как в Киеве, судить не берусь.
а от воювати нема кому, це так. тому зараз цк НАЙБІЛЬША проблема
безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.
Я вам такое не приписывал. Но вы написали о том, что "країна виснажена - поки більше психологічно". И в результате у нас "дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом" Об этом можно было бы и не говорить. После 3,5 лет войны это естественно. В любой стране. Какой выход? Ждать, пока РФ развалится или хотя бы потерпит экономический крах, как вы всё время предлагаете?
спочатку відповім у вашому стилі - ні, звісно треба капітулювати, як ви постійно пропонуєте
Я ни разу не "пропонував капітулювати". Но я предлагал "финский вариант", который вы тоже рассматриваете как капитуляцию.
тепер за суттю. знову ви мені приписуєте свої вислови. Раша розвалиться, але це стане після війни. якщо під час - нам пощастить.
Простите, но вы солгамши. Вы не раз писали, что РФ скоро развалится либо, как минимум, потерпит экономический крах. И нам надо дождаться этого момента.
я кажу, що треба домовлятися про перемир'я, й дотискати Рашу, щоб вона сідала за стіл перемовин. чому не хоче - бо наступає. чому насиупає - бо переважає в кількості й не рахує втрати. тому завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат для Раші або зупинити їх наступ. тоді там вже теж почнуть виникати питання.
Треба дотискати. Як? "завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат" - "Элементарно, Ватсон!" Действительно просто и как я не додумался!
й зустрічне питання - а що ви пропонуєте? особливо під час, коли ми шукаємо, як би домовитися? чекаю відповідь
Вможно, это "финский вариант", возможно, что-то и похуже.
у вас схоже проблеми з формальною логікою. я писав яка НАЙБІЛЬША проблема.
"а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є",- это не ваши слова? "ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає", - и это тоже? Они не означают, что нет проблемы с финансами, оружием да и с экономикой?
И напомню, что мой вопрос об "істориках майбутнього" возник на ваши слова: "Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати". Это тоже слова не экономиста, а идеолога.
користувач лапок - а ви не побачили, що це була явна цитата й не моя?
Побачив. Но в ответ (viewtopic.php?p=5891990#p5891990) на мой вопрос вы не отказались от этих слов, а стали доказывать, что они верны. И главная проблема - "неготовність українців її захищати".